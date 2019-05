 Zakelijke rijder wordt beperkt in zijn autokeuze

Beperkte autokeuze vermindert de werktevredenheid - Niet elke medewerker mag iedere auto kiezen die hij/zij wil. Als er sprake is van een beperking van het merkenbeleid, dan heeft dit een rechtstreeks effect op de tevredenheid van medewerkers. Maar liefst 38 procent van alle zakelijke rijders heeft te maken met een beperking van het automerkenbeleid.



Een auto van de zaak is voor medewerkers een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Een zakenauto die ook privé gebruikt wordt, is in belangrijke mate onderdeel van de gezinsmobiliteit (onderzoek VZR 2018). Des te vervelender is het als men beperkt wordt in de keuze voor een zakenauto. In 2018 kon 62 procent van de zakelijke rijders vrij kiezen uit de verschillende automerken. Voor 38 procent van de zakelijke rijders geldt dus een beperking in de autokeuze. Deze beperking in merken is terug te zien in de tevredenheid over de werkgever en de auto zelf.



Tevreden met autoregeling

Van de medewerkers die uit elk automerk mag kiezen is 68 procent (zeer) tevreden over hun autoregeling. Slechts tien procent is (zeer) ontevreden. Als er maar uit een beperkt aantal merken gekozen mag worden, dan daalt de tevredenheid over de autoregeling van 68 procent naar 54 procent en verdubbelt het aantal ontevreden medewerkers naar twintig procent.



Automerken die het vaakst gekozen mogen worden

Indien er sprake is van een beperkt merkenbeleid, dan zijn dit de automerken waar men het vaakst uit mag kiezen:

Volkswagen 70 procent Skoda 54 procent Audi 52 procent Renault 51 procent Peugeot 47 procent

Standpunt VZR over een beperkt merkenbeleid

Jan van Delft, voorzitter VZR zegt hierover: "Een beperking heeft een direct negatief effect op de tevredenheid van een werknemer over zijn autoregeling en dus een direct effect op de aantrekkelijkheid van een werkgever."

Verder geeft Jan van Delft aan: "Wilt u mensen binden en boeien, dan moet u dus niet aan deze knop draaien. Vanuit inkoopperspectief kan een beperking in het aantal merken een paar euro voordeel opleveren, dit weegt echter bij lange na niet op tegen de stijgende ontevredenheid van de werknemer. Penny wise, pound foolish."

Een zakenauto is in belangrijke mate onderdeel van de gezinsmobiliteit van een zakelijke rijder. Een beperking in het aantal automerken is daarom verre van wenselijk! VZR is tegen een beperking van het automerkenbeleid voor zakelijke rijders die voor hun werk in een zakenauto rijden, maar deze ook privé gebruiken.