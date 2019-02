 Werkenden niet bekend met verplicht scholingsbudget uitzendbureaus

Bijna helft werkenden vindt dat uitzendkrachten onvoldoende ontwikkelingskansen krijgen - Maar liefst 68,7 procent van de werkende Nederlanders weet niet dat uitzendbureaus een verplicht ‘scholingspotje’ hebben waar uitzendkrachten gebruik van kunnen maken. Dat blijkt uit onderzoek van Pay for People onder 1093 respondenten.



Van de flexwerkers, waaronder uitzendkrachten, is 60,8 procent niet op de hoogte van het scholingsbudget.

Van de vrouwen is 73,1 procent niet op de hoogte van het bestaan van het scholingspotje, bij de mannen ligt het percentage een stuk lager, op 64,8 procent. Van de zestigplussers is bijna driekwart (74,7 procent) niet op de hoogte van het scholingsbudget.



Professionele ontwikkeling

De resultaten zijn opvallend, want 47,1 procent van de flexwerkers vindt dat uitzendkrachten zoals zij onvoldoende kans krijgen om zich professioneel te ontwikkelen. "Onvoldoende bijscholing is een veelgehoorde klacht van uitzendkrachten," zegt Dennis Luyten, algemeen directeur van Pay for People. "Het is dan ook zonde dat bijna tweederde van de uitzendkrachten en andere flexwerkers geen weet heeft van het scholingsbudget dat beschikbaar is voor hen."

Hoewel uitzendbureaus wettelijk verplicht zijn om scholing te bieden, kunnen zij er ook voor kiezen om een bedrag af te dragen aan Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF). Deze stichting ondersteunt uitzendorganisaties bij het ontwikkelen en opleiden van hun uitzendkrachten en vaste medewerkers.



Ontwikkelingsmogelijkheden

Het kabinet pleit er al jaren voor dat mensen langer doorwerken en hierdoor wordt een leven lang leren steeds belangrijker. Tegelijkertijd vindt 46,1 procent van de werkende Nederlanders dat uitzendkrachten te weinig kans krijgen om zich op professioneel gebied te ontwikkelen. Werkenden tussen 30-39 jaar zijn nog pessimistischer: 50,7 procent vindt niet dat uitzendkrachten voldoende ontwikkelingskansen krijgen.

"Juist vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk om talent aan te trekken door scholingsmogelijkheden te bieden en rekening te houden met hun behoeften. Als uitzendkrachten niet weten dat uitzendbureaus een budget hebben voor (bij)scholing, zullen ze er ook geen gebruik van maken. Het is daarom aan de uitzendbureaus om te communiceren en hun medewerkers beter bewust te maken van hun mogelijkheden. Het kan bijvoorbeeld handig zijn om aan ieder individu een eigen ‘potje’ toe te wijzen, zodat uitzendkrachten weten wat er mogelijk is," aldus Luyten.