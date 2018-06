 Drie tips om uw werk los te laten op vakantie

40 procent Nederlanders laat werk niet los op vakantie - Ruim 40 procent van de Nederlanders onder de 65 jaar laat het werk niet helemaal los op vakantie. Ouders met jonge kinderen zijn op vakantie het meest met werk bezig.



Bijna de helft kan het niet laten om e- mails te checken en werktelefoontjes te beantwoorden. Dit terwijl tijd met elkaar doorbrengen en ontspannen voor Nederlanders de belangrijkste redenen zijn om op vakantie te gaan. Dit blijkt uit een onderzoek onder ruim 1000 mensen dat Nationale-Nederlanden onlangs door Direct Research liet uitvoeren.



Partner niet blij met werken tijdens vakantie

Werken tijdens de vakantie wordt door de partners niet in dank afgenomen. Van de ouders met jonge kinderen vindt ruim 50 procent het vervelend dat hun partner tijdens de vakantie werkt. Slechts twee procent van deze groep gaf aan dit helemaal geen probleem te vinden. Van de ondervraagden konden vooral mannen tijdens de vakantie hun werk moeilijk loslaten.



Mannen gaan wel relaxter op vakantie

Toch blijken mannen wel het meest relaxed op vakantie te gaan. Dat ze af en toe nog werken op vakantie maakt voor hun vakantiegevoel niet uit: de meesten gaven aan dat de vakantie direct na de laatste werkdag begint. Bij vrouwen duurt dit een stuk langer: pas als de koffers zijn ingepakt, het huis schoon is en ze onderweg zijn, begint voor hen de vakantie.



Tips om uw werk thuis te laten

Uw werk (zoveel mogelijk) thuislaten? Dat doet u zo:



Tip 1: Een dagje eerder ‘out-of-office’

Zet de out-of-office-reply een dag eerder aan en verwijs naar collega’s die in uw afwezigheid u werk over kunnen nemen. Zo kunt u rustig de laatste e-mails wegwerken en gaat u met een fijn gevoel op vakantie. De out-of-office-reply laat u ook ná de vakantie nog een dagje langer aan staan. Zo kuntu weer relaxed opstarten.



Tip 2: Telefoon uit, vakantiemodus aan

De simpelste tip, maar o zo moeilijk: zet die werktelefoon uit. En als u dan écht bereikbaar moet zijn, beperk u dan tot een half uurtje in de ochtend.