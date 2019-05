 Autoverkopen april ruim twee procent in de min

Autoverkopen dalen gestaag - Afgelopen maand zijn er in Nederland 33.149 nieuwe personenauto’s geregistreerd en dat is 2,1 procent minder dan in april 2018.



Volgens de officiële cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC bedraagt het totale aantal registraties in de eerste vier maanden van dit jaar 148.751, oftewel een min van 12,3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.



Blijvende daling

Behoudens de maand december - als gevolg van fiscale wijzigingen voor elektrische auto’s - daalden de autoverkopen sinds afgelopen zomer elke maand. In september werd de nieuwe Europese testcyclus WLTP voor het meten van CO2-uitstoot van kracht. Ondanks toezeggingen van de vorige staatssecretaris van Financiën steeg daarmee in Nederland ook het gemiddelde bedrag dat voor de aanschafbelasting BPM moet worden betaald.

BOVAG en RAI Vereniging dringen er bij dit kabinet dan ook op aan dat de eerdere belofte wordt ingelost en de BPM-tabel zo spoedig mogelijk wordt aangepast. De auto’s zijn immers technisch identiek, alleen de testmethode is gewijzigd en daar mag de consument niet de dupe van worden. De BPM-stijgingen bedragen voor compacte en middenklasse-auto’s op benzine gemiddeld zo’n 800 euro en voor populaire dieselauto’s zelfs 2.000 euro.



De meest geregistreerde merken in april 2019 waren:

Volkswagen met 3.616 exemplaren en 10,9 procent marktaandeel Peugeot (2.406 / 7,3 procent) BMW (2.206 / 6,7 procent) Ford (2.166 / 6,5 procent) Renault (2.163 / 6,5 procent) De meest geregistreerde modellen in april 2019 waren:

Volkswagen Polo met 1.083 exemplaren en 3,3 procent marktaandeel Ford Focus (1.038 / 3,1 procent) KIA Niro (843 / 2,5 procent) Peugeot 108 (724 / 2,2 procent) KIA Picanto (721 / 2,2 procent)