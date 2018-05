Leasen of een eigen auto: hoe zit het met schadevrije jaren?

Waar blijven uw schadevrije jaren als u stopt of begint met leasen? - Mensen die in een leaseauto rijden, bouwen officieel geen schadevrije jaren op. Dat komt omdat de autoverzekering vaak op naam van de leasemaatschappij of werkgever staat. Maar wat gebeurt er als zij overstappen van leasen naar een eigen auto en er geen schade is geclaimd?



Wordt er dan wel no-claimkorting op de autoverzekering gegeven? En hoe zit het andersom: van eigen auto naar leaseauto? Expert autoverzekering bij Independer Rianne Veerman legt het uit.



Van leaseauto naar eigen auto

Iemand die een leaseauto rijdt, heeft de autoverzekering meestal op naam van de leasemaatschappij of werkgever staan. Officieel worden er dan geen schadevrije jaren opgebouwd. Bij het overstappen van een leaseauto naar een eigen auto, wordt er wel een leaseverklaring door de maatschappij afgegeven. Daarin staat hoeveel schades er zijn geclaimd. Als er een eigen auto wordt verzekerd, kan de nieuwe autoverzekeraar bepalen hoeveel schadevrije jaren er worden gegeven. Rianne Veerman: "Uw nieuwe verzekeraar bepaalt dus óf en hoeveel no-claimkorting er wordt gegeven. Dit is per autoverzekeraar verschillend."



Minder schadevrije jaren dan gedacht

Op de leaseverklaring staan alle schades, die er voor de leaseauto zijn geclaimd. Een leasemaatschappij claimt voor iedere kras een schade. Het kan dus zijn dat er meer schadeclaims op de leaseverklaring staan, dan wanneer iemand een eigen auto heeft en niet elke schade claimt. Hierdoor kan het zijn dat de nieuwe verzekeraar minder schadevrije jaren geeft dan verwacht.



Van eigen auto naar leaseauto

Bij het overstappen van een eigen auto naar het leasen van een auto, bieden sommige leasemaatschappijen een lagere leaseprijs bij veel schadevrije jaren. De leasemaatschappij checkt het aantal schadevrije jaren in het Roy-data systeem en bepalen aan de hand hiervan de leaseprijs.