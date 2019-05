 Albert Heijn zet in op groei en benoemt nieuw managementteam

Foodretailmarkt groeit en biedt kansen - Albert Heijn benoemt een nieuw managementteam, waarmee de focus komt te liggen op specifieke groeigebieden, veranderende klantbehoeften en de ontwikkelingen in de foodretailmarkt.



Als brede omnichannel foodretailer is Albert Heijn actief met ruim 1.000 fysieke winkels in Nederland en België, inclusief de gemakswinkels van Albert Heijn to go. Daarnaast heeft de supermarktketen een succesvol e-commerce platform, veelgebruikte apps en food- en gezondheidsplatforms waaronder Allerhande. Het nieuwe managementteam stuurt deze activiteiten geïntegreerd aan, met extra aandacht voor groeigebieden zoals vers, digital, e-commerce en foodservice concepten. De lijnen binnen Albert Heijn worden korter. Dat maakt het bedrijf nog flexibeler en klantgerichter.

Marit van Egmond is sinds februari algemeen directeur van Albert Heijn. In haar eerste honderd dagen heeft ze intensieve gesprekken gevoerd met klanten door het hele land. Daarnaast sprak ze niet alleen met collega’s in winkels, distributiecentra en het hoofdkantoor, maar ook met franchisenemers, leveranciers, ondernemingsraad en belangenorganisaties. Deze gesprekken leverden belangrijke inzichten op en leidden mede tot deze stap.



Managementteam

Het nieuwe managementteam start vanaf 6 mei en staat onder leiding van Marit van Egmond.

Nic Brassey, HR directeur (ad interim)

Arnoud van Daalen, directeur digitaal & klanten

Marco van Grinsven, directeur distributie & transport

Henk van Harn, directeur houdbaar & non-food

Rob Heesen, directeur foodservice & concepten

Constantijn Ninck Blok, directeur vers

Philip Padberg, directeur e-commerce

Hendrik Jan Roel, financieel directeur

Johan van der Zanden, directeur marketing & communicatie

[Aankondiging volgt snel], directeur winkels Groeikansen

De manier waarop mensen in Nederland bezig zijn met eten en drinken is enorm in beweging, aldus Marit van Egmond. "De foodretailmarkt is daardoor flink aan het veranderen. Dat biedt veel groeikansen. Met deze stap gaan we als één Albert Heijn een volgende fase in van ons bedrijf. En zetten we ons iedere dag maximaal in om klanten alle ingrediënten voor een beter leven te bieden. Voor iedereen. Ik kijk ernaar uit om dit met mijn nieuwe team te realiseren."