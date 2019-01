 Cyberaanvallen grootste risico voor Nederlands bedrijfsleven

Ook datafraude en klimaatverandering vormen een bedreiging - Het Nederlandse bedrijfsleven loopt in 2019 het meeste risico op cyberaanvallen. Dat blijkt uit het Global Risk Report 2019 dat is uitgebracht door Marsh in samenwerking met World Economic Forum en Zurich Insurance Group.



Ook is er een vergroot risico op datafraude en gaan bedrijven de consequenties van klimaatverandering ervaren.



Cyberdreiging blinde vlek

Uit het rapport, waarin 12.500 leidinggevenden uit 140 landen de risico’s voor het zakelijk bedrijfsleven in kaart brengen, blijkt dat cyberdreiging wereldwijd de grootste blinde vlek is. Op internationaal niveau is er de laatste jaren vooral veel aandacht voor de klimaatproblematiek en milieurisico’s. Hierdoor lijken cyber- en technologische dreigingen minder op de radar te staan. Terwijl dit voor Nederland het grootste risico vormt. Ondertussen neemt de vraag naar cyberoplossingen in de verzekeringsmarkt wel wat toe, blijkt uit klantaanvragen bij zowel Marsh als Zurich Insurance Group. Beide partijen constateren een voorzichtige groei. De relatieve dichtheid is echter zeer beperkt en dus valt er nog veel winst te behalen.



Top elf risico's

Volgens het Global Risk Report ziet de top elf meest waarschijnlijke risico’s voor zakelijk Nederland er als volgt uit:



Cyberaanvallen Datafraude of datadiefstal Achterblijven van aanpassing aan klimaatverandering Activa bubbel Extreme weersomstandigheden Uitval van infrastructuur Terroristische aanslagen Werkloosheid of onderbezetting Falen van infrastructuur Sociale instabiliteit Onvrijwillige migratie op grote schaal Wereldwijde urgentie bij milieurisico’s

Vier van de vijf globale risico’s die de grootste impact hebben op het bedrijfsleven zijn klimaat gerelateerd: aanpassing aan klimaatverandering blijft achter, extreme weersomstandigheden, watersnood en natuurrampen. Milieurisico’s vormen een probleem voor zowel de stedelijke infrastructuur als de ontwikkeling ervan. Doordat de zeespiegel stijgt, kampen steden wereldwijd met kostbare oplossingen om het water tegen te gaan. Deze variëren van schone grondwaterwinning tot stormbarrière.

David Sanderse, CEO Marsh: ‘In Nederland zijn we goed gewapend tegen het stijgen van de waterspiegel. Denk maar eens aan ons Deltaprogramma, dat internationaal bekend is. Toch zien we dat het nog altijd een risico voor ons is. Dit komt vooral doordat er gedurende een langere periode consequent te weinig geld beschikbaar is voor de infrastructuur in Nederland. Ook wereldwijd staat dit economische vooruitgang in de weg, waardoor bedrijven kwetsbaar worden voor onder meer milieurisico’s. Om dergelijke risico’s voor te blijven, is het dus van groot belang dat er geïnvesteerd blijft worden.’



Samenwerking tussen landen schiet globaal te kort

Het rapport richt zich ook op de samenwerking tussen bedrijven wereldwijd. Momenteel staan de internationale betrekkingen op scherp, mede door brexit en de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Hierdoor worden economische vooruitzichten steeds minder rooskleurig en neemt de potentie op internationale samenwerking tussen bedrijven af. Ook schort het op internationaal niveau aan collectief actie ondernemen tegen wereldwijde risico’s op het gebied van milieu, economie, geopolitiek, maatschappij en technologie.



Download hier het volledige rapport voor alle onderzoeksresultaten.