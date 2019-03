 Belangrijke handelspartners Nederland minder stabiel

Politieke ontwikkelingen vormen risico voor de internationale handel - Een aantal belangrijke Nederlandse handelspartners zijn politieke minder stabiel. Naast Brexit en het handelsconflict tussen China en de VS vormen politieke ontwikkelingen in Duitsland en Spanje risico’s voor de handel in Europa.



Dat blijkt uit de Political Risk Map 2019 van Marsh. Nederland is in de Political Risk Index beoordeeld met een score van 86.5 van de 100 punten in totaal. Daarmee staan we vanuit politiek oogpunt in de top vijf van meest stabiele landen in Europa.

Duitsland daalt ten opzichte van vorig jaar met 1.3 punten naar een totaalscore van 78.3, als gevolg van het mogelijk vroegtijdig aftreden van Bondskanselier Angela Merkel en de mogelijke impact van de handelsoorlog tussen de VS en China op het land. Onze Zuiderburen scoren een stuk lager: België krijgt een 67.9. Reden voor de lage score zijn de impact van Brexit (VK is een van de belangrijkste handelspartners van België), de politieke onrust tussen Vlaanderen en Wallonië en de aanhoudende zorgen over veiligheid na de verschillende terroristische aanslagen. Spanje is de grootste Europese daler (-4.2 punten) vanwege de onpopulaire socialistische regering en de aanhoudende onrust in Catalonië.



Politiek in Europa: Slechts scorende Nederlandse handelspartners*



Land Score Political Risk Map Spanje 64.6 (-4.2) België 67.9 (0.0) Italië 67.9 (+0.2) Polen 69.9 (0.0) VK 72.7 (-1.7) Duitsland 78.3 (-1.3) *Op basis van top 10 belangrijkste handelspartners Nederland, onderzoek CBS



Politiek in Europa: top 5 meest stabiele landen



Land Score Political Risk Map Noorwegen/ Zwitserland 92.9 Luxemburg 91.3 Denemarken 88.1 Zweden/ Nederland 86.5 Oostenrijk 85.6

Risico voor Nederland ligt in onverwachte hoek

Dirk-Jan Schwalbach, Practice Leader Credit Specialties bij Marsh Nederland: "0De top vijf meest stabiele Europese landen is weinig verrassend, de topposities zijn jaarlijks praktisch gelijk. Wat opvalt, zijn de dalers zoals Duitsland, Spanje en het VK: alle drie belangrijke handelspartners voor Nederland. De economische impact van deze verslechteringen zou wel eens versterkt kunnen worden, omdat de indirecte effecten van het VK via België en van China via Duitsland lastiger in te schatten zijn voor Nederlandse ondernemers."



Grootste risico factoren en kansen wereldwijd

Kijkend naar de rest van de wereld is er een aannemelijk risico dat de geschillen tussen de VS en China verder escaleren. Landen die op grote schaal exporteren, zoals Duitsland en Nederland, zullen hoogstwaarschijnlijk komend jaar de effecten hiervan verder gaan voelen.

In Zuid-Amerika zagen Guatemala, Chili en Paraguay de score verbeteren als gevolg van de positieve resultaten van de presidents- en parlementsverkiezingen van 2018. In Nicaragua is juist een sterke daling (-zeven punten) vanwege de aanhoudende politieke onrust in het land.

Schwalbach: "Politieke onrust en economische groeivertragingen in afzonderlijke landen kunnen tot ver buiten de landsgrenzen worden gevoeld. Meer dan ooit is de kans groot dat politieke risico’s in een deel van de wereld of sector overslaan naar andere regio’s of sectoren. Wanneer u hier als bedrijf niet op bent voorbereid, kan dit onverwachte schade veroorzaken. Het in kaart brengen van deze risico’s en het goed analyseren ervan, kan bedrijven helpen de juiste beslissingen en maatregelen te nemen."



Afrika scoort wisselend

Afrika scoort wisselend. Het continent laat enerzijds de grootste verbeteringen zien, maar tegelijk ook de meest opvallende verslechteringen. De scores in Zuid-Afrika, Mozambique en Zuid-Sudan zijn allemaal gestegen ten opzichte van 2017, terwijl de onzekerheid rond de verkiezingen en de verslechterende economische en humanitaire omstandigheden hebben geleid tot een sterke toename van het politieke risico in Zambia, Mali, Algerije, Tunesië, Kameroen en de Centraal-Afrikaanse Republiek.