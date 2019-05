 In 2018 minder stakingen dan jaar eerder

28 procent werknemers ontevreden over salaris - In 2018 staakten werknemers 28 keer, in 2017 was dat 32 keer. Er gingen zo’n 67.000 arbeidsdagen minder verloren dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers.



Vanaf 1999 waren er alleen in 2006 en 2017 meer werkstakingen dan in 2018. In 2017 waren er 32 stakingen, het grootste aantal in 30 jaar. Het aantal kortdurende stakingen (minder dan een dag) was in 2017 en 2018 gelijk, namelijk zes. Het aantal stakingen van een tot vijf werkdagen, en van meer dan vijf werkdagen nam af (beide met twee) naar vijf en zeventien. Werkonderbrekingen kwamen vooral voor in het tweede kwartaal (twaalf stakingen) en het derde kwartaal (elf stakingen).



Minder dagen en minder werknemers

Bij de stakingen gingen 239.000 arbeidsdagen verloren. In 2017 waren dat er 306.000, het grootste aantal van de afgelopen twintig jaar. Ook in 2002 gingen meer arbeidsdagen verloren dan in 2018. In 2018 waren gemiddeld zo’n 34.000 werknemers betrokken bij de stakingen, tegen 147.000 in 2017.



Meer verloren arbeidsdagen in industrie en vervoer

Werknemers in de industrie en de sector vervoer en opslag staakten het vaakst, namelijk zeven en tien keer. Een jaar eerder was dat dertien en twaalf keer. In de industrie gingen zo’n 54.000 arbeidsdagen verloren, 44.000 meer dan in 2017. Bij vervoer en opslag gingen er 35.000 verloren, bijna 33.000 meer dan een jaar eerder. De meest omvangrijke staking deed zich voor in de sector onderwijs.



Stakingen steeds uitgeroepen door vakbonden

In alle gevallen riepen vakbonden de stakingen uit. De belangrijkste aanleiding om te gaan staken was een conflict vanwege de cao, bij zes op de tien stakingen was dat het geval. In veertien procent van de werkonderbrekingen vormden loonkwesties de aanleiding om het werk neer te leggen en in bijna elf procent ging om overige geschilpunten buiten de CAO.



28 procent werknemers ontevreden over salaris

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) die CBS en TNO samen uitvoeren, blijkt dat drie op de tien werknemers in 2018 ontevreden waren over hun salaris. Werknemers in pedagogische, dienstverlenende en zorg en welzijnsberoepen zijn het minst tevreden over hun salaris, namelijk 36, 32 en 32 procent. Managers zijn het meest tevreden over hun salaris: 83 procent is (heel) tevreden.