 Nederlanders meest tevreden werknemers van Europa

Jongste generatie is meest tevreden met baan - Nederlanders zijn over het algemeen heel gelukkig met hun baan. Maar liefst 81 procent zegt tevreden te zijn met het werk dat ze nu doen, slechts veertien procent zegt binnen nu en een paar weken van baan te willen wisselen.



Daarmee zijn ze de meest tevreden werknemers onder de landen Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Dit blijkt uit onderzoek* van Monsterboard onder ruim 5000 Europese werknemers, waaronder 1002 Nederlanders. De minst gelukkige werknemers uit het onderzoek komen uit Engeland. Slechts twee derde van de Britten is tevreden met de huidige job, een kwart is van plan om op korte termijn op zoek te gaan naar een andere baan.

Opvallend in het onderzoek is dat Europese millennials de afgelopen twee jaar een stuk minder tevreden zijn geworden over hun werk. Ze zijn zelfs de minst gelukkige werknemers van de deelnemende landen. Zei in 2016 nog 71 procent blij te zijn met zijn baan, in 2018 is dit 67 procent. De jongste generatie op de arbeidsmarkt (achttien-24 jaar) is het meest tevreden: maar liefst 77 procent van de Generatie Z zegt gelukkig te zijn met de huidige werkplek. Ruim de helft van alle Europeanen geeft aan dat meer salaris hun werktevredenheid aanzienlijk zou verhogen. Ook het krijgen van meer respect en erkenning voor successen, en het vergroten van de werk-privébalans dragen bij aan werkgeluk.



Arbeidsmarkt in beweging

Deze resultaten laten zien dat goed werkgeverschap door bedrijven belangrijker is dan ooit. Sander de Bruijn, Marketing Directeur Monsterboard: "De arbeidsmarkt is volop in beweging. Dus focus u als werkgever niet alleen op het aantrekken van talent, maar ook op de tevredenheid van uw huidige medewerkers. En tevreden personeel krijgt u niet zomaar. Natuurlijk is geld belangrijk, maar het draait vooral om het totaalplaatje. Zorg dat uw arbeidsvoorwaarden op orde zijn, dat er een goede sfeer is, dat het duidelijk is welke bijdrage uw organisatie en mensen leveren aan de maatschappij en dat uw werknemers de kans krijgen zich te ontwikkelen."

Als het gaat om de wensen van werkende Europeanen wil het grootste deel het liefst werken voor een gevestigd lokaal bedrijf (negentien procent). Ook bekende internationale bedrijven zijn populair (veertien procent). Opvallend is dat van de deelnemende landen Nederlanders het minst geïnteresseerd zijn om ooit als freelancer aan de slag te gaan (25 procent tegenover 38 procent gemiddeld). "Dit past bij de huidige ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt," zegt De Bruijn. "De laatste CBS-cijfers laten zien dat voor het eerst sinds negen jaar het aantal werknemers met een vast contract sneller stijgt dan het aantal flexwerkers. Nederlanders geven nog altijd de voorkeur aan een vaste aanstelling in plaats van een flexibel contract of freelance bestaan."



War for talent

Dat de Nederlandse arbeidsmarkt volop in beweging is blijkt ook uit het feit dat 43 procent van de Nederlanders het afgelopen jaar benaderd is door een recruiter of headhunter met een aanbod. Dit is het hoogste aantal van de deelnemende Europese landen. Ter vergelijking, slechts een kwart van de Duitsers ontving een baanaanbod het afgelopen jaar. "De arbeidsmarkt ontwikkelt zich hier razendsnel. Bedrijven moeten snel schakelen en aandacht hebben voor de sterkte van hun werkgeversmerk. Alleen dan wint u de war for talent," besluit De Bruijn.