 Bijna driekwart van de werknemers durft zich niet ziek te melden vanwege hooikoorts

Meldt u zich ziek met hooikoortsklachten? - Uit onderzoek van e-Kortingscode.nl blijkt dat zo’n zeventien procent van de werkende Nederlanders met hooikoorts zich wel eens ziek meldt vanwege de hooikoortsklachten. Opmerkelijk is dat 58 procent daarvan zich ziek meldt met griep als reden.



Jeuk aan de neus, constant niezen, tranende ogen. Het is weer dé tijd van het jaar, het lenteseizoen is begonnen en dus ook de hooikoortsklachten. Naar schatting heeft één op de vijf Nederlanders last van hooikoorts. Er wordt verwacht dat dit binnen tientallen jaren zal stijgen tot 50 procent. Daarnaast wordt met de jaren het groeiseizoen van bomen en grassen verlengd en neemt het aantal allergiedagen toe. In de jaren 60 tot 80 duurde het groeiseizoen 39 weken, nu duurt het al ruim 42 weken. Dit komt door de temperatuurstijging in de zomer en de winter.



Ziekteverzuim

Hooikoorts brengt ook hoge kosten met zich mee: het kost onze samenleving jaarlijks zo’n 3,3 miljard euro. Bijna twaalf miljoen gaven we uit aan medicatie, voornamelijk bij de drogist, maar de grootste oorzaak (70 procent) is ziekteverzuim. Gemiddeld vijf werkdagen per jaar blijft een hooikoortspatiënt thuis vanwege de klachten. Opmerkelijk is dus dat meer dan de helft niet de daadwerkelijke reden noemt bij zijn werkgever. ‘’Ik heb altijd het idee dat mensen die geen last hebben van hooikoorts zich niet kunnen inbeelden hoe vervelend de klachten kunnen zijn,’’ zegt R. Visser tijdens het onderzoek, ‘’daarom zal ik mij ook niet snel ziek melden met hooikoorts als reden.’’



Storend voor collega’s

Collega’s die ziek op het werk komen terwijl ze in bed horen te blijven staat in de top tien grootste irritaties op de werkvloer. Ruim een derde van de collega’s stoort zich aan de niesaanvallen en overige geluiden die een hooikoortspatiënt maakt. ‘’Ondanks mijn begrip voor de situatie vind ik het gesnotter van mijn collega bloedirritant. Ik kan mij daardoor ook minder concentreren,.’ zegt P. Kotter. Ook in het openbaar vervoer (25 procent) en in een restaurant (zeventien procent) vinden mensen hooikoortspatiënten storend.



Verkeer

Naast het feit dat hooikoorts zorgt voor ziekteverzuim en verlaagde productiviteit, is hooikoorts ook gevaarlijk in het verkeer. Rijden met hooikoorts is te vergelijken met rijden met drie glazen alcohol op. Met één keer niezen bent u, in het stadsverkeer, al gauw veertien meter verder zonder op het verkeer te letten. Een niesaanval kan u dus flink in gevaar brengen tijdens het autorijden. Bovendien kan het zorgen voor conflicten met uw collega’s; misschien is hooikoorts dan toch een goede reden om gewoon thuis te blijven?