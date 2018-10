 Nederlandse werknemers minst geneigd te spijbelen

Onterecht ziekmelden moet voorkomen worden - Spijbelen van het werk. Meer dan een vijfde (21 procent) van de Europese werknemers vindt dit acceptabel. Nederlandse werknemers zijn het minst geneigd om zich ziek te melden (vijftien procent). In het Verenigd Koninkrijk is dit 27 procent.



Ook komt het in Nederland minder vaak voor dat werknemers geen zin hebben om te werken. Fransen en Engelsen gaan het vaakst met tegenzin naar hun werk.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘People Unboxed’ van ADP naar onder andere de motivatie, werk-privébalans en mate van geluk op de werkvloer. Aan het onderzoek namen ruim 2.500 werknemers uit Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk deel, waaronder 500 Nederlanders.

Uit het onderzoek blijkt dat driekwart (74 procent) van de Europese werknemers het afgelopen jaar minstens één keer geen zin had om naar hun werk te gaan en dat één op de tien (tien procent) zelfs een aantal keer per week liever thuis blijft.



Veranderen van baan

Organisaties lopen niet alleen het risico werknemers voor een korte ziekteperiode te missen door onterechte ziekmeldingen. Veel Europese werknemers overwegen sowieso hun baan op te zeggen. Meer dan een kwart (28 procent) van de Europese werknemers heeft minstens om de paar maanden het gevoel te willen stoppen met hun huidige baan en meer dan één op de tien (dertien procent) zelfs wekelijks of vaker.

In landen met relatief veel werknemers die overwegen hun huidige baan op te zeggen, staat men makkelijker tegenover het onterecht ziekmelden. Britse werknemers overwegen het vaakst om ontslag te nemen, waarbij negentien procent elke week of vaker overweegt te stoppen. Dit is bijna het dubbele dan dat van werknemers in Nederland (negen procent) - gevolgd door Italië (dertien procent) en Frankrijk (twaalf procent). In eenzelfde patroon zijn de werknemers in het Verenigd Koninkrijk (27 procent), Frankrijk (23 procent) en Italië (twintig procent) het meest geneigd om zich onterecht ziek te melden.



Verzuim kost geld

"Verzuim kost werkgevers veel geld, het is daarom belangrijk om onterecht ziekmelden te voorkomen," zegt Martijn Brand, algemeen directeur bij ADP Nederland. "Toch is een dagje spijbelen van het werk niet per se negatief. Beter een dag missen dan door blijven gaan tot u niet meer kan. Dat leidt alleen maar tot langer verzuim." Als er veel gespijbeld wordt, moet dat voor de werkgever wel een rode vlag zijn, licht Brand toe: "De sleutel is een individuele aanpak. Men ziet vaak dat bedrijven algemene maatregelen nemen om werkgeluk te bevorderen. Een soort one-size-fits-all. Maar dat zit nooit lekker. Ieder mens heeft andere behoeftes om tevreden te zijn op het werk. U moet als werkgever dus in gesprek blijven met ieder individu."