 Nominaties klant- en medewerkerbeleving awards 2019 bekend

Wie scoort het best op relatiemanagement? - Op 21 mei reikt Integron voor het tiende jaar op rij de Beleving Awards uit aan organisaties die in 2018 het best presteerden op het gebied van klantbeleving en/of medewerkerbeleving. Dit jaar zijn 35 organisaties genomineerd in vijftien categorieën.



Afgelopen jaar gingen onder meer BNG bank, Sims Recycling Solutions, Hogeschool de Kempel en Ewals Cargo Care met een award naar huis.



Nominaties voor de klantbeleving awards 2019

De Klantbeleving awards zijn dit jaar opgesplitst in zeven categorieën. De nominaties komen voort uit ruim 200 uitgevoerde klantonderzoeken en zijn gebaseerd op het hoogste gemiddelde klanttevredenheidscijfer, de grootste stijging in de tijd en de hoogste NPS (mate van aanbevelen).



Categorie klantbeleving afval dienstverlening

ATM

Irado

Reym Categorie klantbeleving handel en Industrie:

CoffeeClick

DFE Pharma

Hollister Categorie klantbeleving zakelijke dienstverlening

Albron

Facilicom Solutions

POSG Categorie klantbeleving ICT & telecom

Axians

Infosupport

Yes Telecom Categorie klantbeleving transport & logistiek

Ewals Cargo Care

Flash Group

Thermotraffic Categorie ‘meest aanbevolen door klanten’

ATM

Ewals Cargo Care

Reym Categorie ‘grootste stijger in klanttevredenheid’

Axians

POSG

Roler Nominaties voor de medewerkerbeleving awards 2019

De Medewerkerbeleving awards zijn dit jaar opgesplitst in 8 categorieën. De nominaties komen voort uit ruim 100 uitgevoerde medewerkersonderzoeken en zijn gebaseerd op het hoogste gemiddelde medewerkerstevredenheidscijfer, de grootste stijging in de tijd en de hoogste eNPS (mate van aanbevelen).



Categorie medewerkerbeleving overheid & non profit

A+O Metalektro

Stichting Rinis

ZOwonen Categorie medewerkerbeleving handel & industrie

ATAG Verwarming

Sakura Categorie medewerkerbeleving onderwijs

Iselinge Hogeschool

Marnix Academie

VIAA Hogeschool Categorie medewerkerbeleving zakelijke dienstverlening

1nergiek

FRIS Investment Care

Progress-PME Categorie medewerkerbeleving ICT & telecom

ICTZ

Nsecure

Vecozo Categorie medewerkerbeleving zorg

IVT

Mee Rotterdam

Stichting Rosa Spier Huis Categorie ‘meest aanbevolen door medewerkers’

ICTZ

Iselinge Hogeschool

Stichting Rosa Spier Huis Categorie ‘grootste stijger in medewerkerstevredenheid’

Comicro

FRIS Investment Care

Smallsteps De beleving awards van Integron

Het evenement ‘de Beleving Awards’ is uitgegroeid naar een grootschalige klant- en relatie dag waarin klant- en medewerkerbeleving centraal staan binnen de B2B sectoren. Dit jaar vindt de uitreiking plaats bij Innstyle aan de Maarsseveense Plassen en staat compleet in het teken van (digitale) innovatie. Op 21 mei worden de prijswinnaars bekend gemaakt.