 'We hebben het weer naar ons zin op het werk'

Meer werkdruk, maar ook meer werkplezier - De werkdruk stijgt, maar Nederlanders hebben het weer meer naar hun zin op het werk. Zo is er in 2018 een stijgende lijn te zien in de werkbeleving van werkend Nederland.



De gemiddelde tevredenheid ligt dit jaar op een 7,0. Dat is zo’n 0,3 punt hoger dan in 2017. Dit blijkt uit medewerkerbelevingsonderzoek dat Integron jaarlijks uitvoert onder 4.400 deelnemers verdeeld over twaalf branches.

Ook is werkend Nederland enthousiaster over zijn werkgever. Flink meer medewerkers zouden hun werkgever aanbevelen. "We zien hier een belangrijke toename. Ook al omdat de aantrekkelijkheid van een werkgever in een groeiende economie steeds bepalender wordt," aldus Arjen Maliepaard, directeur Integron.



Meer zekerheid en meer fun drijfveren om te werken

De toegenomen tevredenheid en betrokkenheid zijn in vrijwel alles branches terug te vinden. Aspecten die er vergeleken met 2017 uitschieten, zijn het enthousiasme over de samenwerking, veiligheid en de direct leidinggevende. "Doordat het in Nederland beter gaat met de economie lijken bedrijven weer meer lucht te krijgen. En dat voelt de medewerker. Er is meer ruimte voor fun," aldus Maliepaard. Naast het werkplezier, is de zekerheid die wordt geboden de grootste drijfveer om te werken. Medewerkers willen graag weten waar ze aan toe zijn. Daarnaast is een sterke motivator dat het werk bij hun organisatie leuker is dan ergens anders. Medewerkers geven spontaan aan dat vrijheid en ontwikkelingsmogelijkheden het verschil kunnen maken. Maar ook een goede begeleiding, fijne samenwerking en omgeving, het familiegevoel en het aanbod van passend werk zijn van invloed op de beleving.



Werkdruk wederom gestegen

Ondanks de positieve trend in de werkbeleving, is de werkdruk voor het derde jaar op rij gestegen. 34 procent van de ondervraagden vindt de werkdruk te hoog en maar liefst 36 procent ziet het aantal burn-outs binnen haar organisatie toenemen. Maliepaard: "De toegenomen werkdruk is wel een zorgelijke trend. Er wordt steeds meer van medewerkers verwacht, terwijl medewerkers vaak moeite hebben om de juiste balans te vinden in werk en privé. Aantrekkelijke werkgevers, zogenoemde topperformers, hebben oog voor dergelijke aspecten."