Industrie moet keuzes maken en aan de slag met digitalisering Supply chain professional: neem het voortouw bij innovatie en digitalisering - Supply chains moeten vandaag de dag niet alleen betrouwbaar en efficiënt, maar ook snel en flexibel zijn. Dat kan niet allemaal tegelijk. Bedrijven uit de industrie zullen keuzes moeten maken.



De vakbeurs ICT & Logistiek toont op 7 en 8 november daarvoor slimme ICT-oplossingen. Prof.dr. Jack van der Veen van Nyenrode Business Universiteit spreekt tijden de beurs over het belang van strategie en innovatie. "Ik ben een groot fan van sales & operations planning, maar te vaak is dat niet meer dan een stuk software voor het delen van informatie."



Betrouwbaarheid en kosten

Lange tijd hoefden supply chain professionals in de industrie alleen maar op twee aspecten te focussen: betrouwbaarheid en kosten. Bedrijven moesten hun producten ‘on time, in full’ uitleveren en dat zo efficiënt mogelijk. De grenzen van wat mogelijk is, komen nu in zicht, samen met ongewenste neveneffecten zoals tot op het bot uitgeklede leveranciers en kortlopende wurgcontracten met dienstverleners.

Tegelijkertijd blijkt steeds vaker dat een betrouwbare en efficiënte supply chain niet voldoende is. Maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen zoals de opkomst van de mobiele internetgeneratie, de nieuwe handelsbarrières tussen de Verenigde Staten en China en de aanhoudende onduidelijkheid rondom de Brexit vragen om supply chains die ook snel en flexibel zijn. Bedrijven moeten snel kunnen reageren op de vraag van klanten en hun supply chains daarop inrichten.



Belang van strategie

De huidige tijd dwingt bedrijven om beter na te denken over hun strategie, zegt prof.dr. Jack van der Veen. "Betrouwbaar, efficiënt, snel en flexibel: dat kan niet allemaal tegelijk. Bedrijven moeten niet alleen professionaliseren, maar ook keuzes maken en innoveren. Heel lang lag de nadruk op het eerste aspect, van de laatste twee aspecten kwam weinig terecht", stelt de hoogleraar supply chain management van Nyenrode Business Universiteit, die tijdens ICT&Logistiek de Masterclass Supply Chain Strategy verzorgt.

Strategie gaat over keuzes maken, stelt Van der Veen. "We kunnen niet tegelijkertijd elke klant optimaal bedienen en hyperefficiënt opereren. Dat zijn twee aspecten die op gespannen voet met elkaar staan. We moeten afwegingen maken. Welke klant gaan we wel bedienen en welke niet? Of moeten we in de supply chain een extra inspanning leveren om ook die andere klant te bedienen, ook al gaat dat ten koste van de efficiëntie? Kiezen we voor een hoog servicelevel of voor lage kosten?"



Sales & Operations Planning

Sales & Operations Planning (S&OP) is het strategische proces waarin de commerciële en producerende zijde van het bedrijf samen deze afwegingen maken. Veel bedrijven zijn op dit moment bezig S&OP. Van der Veen vindt dat een goede zaak. "Ik ben een groot S&OP-fan. S&OP is in feite niets anders dan interne ketensamenwerking, samenwerking tussen marketing, verkoop, productie en supply chain. Het belang daarvan is evident."

Tegelijkertijd is Van der Veen kritisch. "Ik zie te vaak dat S&OP wordt beschouwd als het implementeren van een softwarepakket om informatie te delen. Prima, maar S&OP is veel meer dan informatiedelen. Het doel is om optimale beslissingen te nemen. Dat vereist afstemming en samenwerking. Nog te vaak is verkoop leidend en supply chain lijdend."



Digitalisering van supply chain

ICT is geen doel op zich, maar digitalisering van supply chains is wel noodzakelijk. Digitalisering betekent optimalisatie van informatiestromen, wat een positieve impact kan hebben op het verloop van de goederenstromen. Een beter verloop van goederenstromen leidt weer tot meer klantwaarde. En volgens Van der Veen is dat precies waarom het draait in supply chains, vergroting van de klantwaarde. "Innovatie is een taak van supply chain. Maar innovatie leidt op korte termijn vaak tot verstoring van het proces en dus tot inefficiëntie. Dat maakt innovatie lastig in supply chains waarin de kosten tot drie cijfers achter de komma worden uitgerekend."

De wetenschap biedt ongelooflijk veel goede algoritmes die wachten om te worden toegepast. "In het vakgebied operations research wordt al jarenlang gewerkt aan algoritmes voor optimalisatie van processen. Het probleem was vaak de beschikbaarheid van data, wat de toepassing van die algoritmes in de praktijk lastig of onmogelijk maakte. Juist daarin is nu verandering gekomen. Door nieuwe geavanceerde datatechnologieën is de kwaliteit en beschikbaarheid van data enorm verbeterd," weet Van der Veen.



Goed businessmodel is cruciaal

Van der Veen roept supply chain professionals op om het voortouw te nemen bij innovatie en digitalisering van de supply chain. "Blockchain, internet of things, artificial intelligence, 3D-printing: bij toepassing van deze nieuwe technologieën liggen de grote winsten. Maar vaak ontstaan dit soort innovaties op initiatief van de directie of de IT-afdeling. Een ceo die iets heeft gehoord over blockchain en vindt dat het bedrijf daar iets mee moet doen. Dat is niet de beste weg naar succes. Dit soort innovaties moeten vanuit de supply chain ontstaan. Het is daarbij van belang om gezamenlijk met alle interne en externe ketenpartners een gedegen businessmodel te ontwikkelen."

Doorsturen Reageer

Laatste nieuws De meest voorkomende fraudemethodes bij mobiel betalen Industrie moet keuzes maken en aan de slag met digitalisering Prullenbak goudmijn voor het vinden van vertrouwelijke informatie Gerelateerde nieuwsitems Economische visie digitaliseringsstrategie ontbreekt in Miljoenennota Helft bedrijven vertaalt digitale transformatie naar concreet bedrijfsresultaat De derde digitaliseringsfase: vernieuwingen die ons te wachten staan Digitalisering: de mens in het centrum van waardecreatie door inkoop