 Dit zijn ze: Best Workplaces 2019

Eerlijke behandeling scoort het hoogst - De Best Workplaces 2019 van Nederland zijn bekend. Viisi is de nieuwe nummer één in de categorie Best Small Workplaces. Lean Consultancy Group, coöperatie DELA en Atlassian staan aan de top in de categorieën Best Medium-, Large- en Multinational Workplaces.



De jaarlijkse ranking is gebaseerd op enerzijds medewerkersonderzoek bestaande uit 58 stellingen (Trust Index) en een evaluatie van het werkgeversbeleid (Culture Audit). Dit jaar deden ruim 38.000 medewerkers mee aan het onderzoek. 62 organisaties voldeden aan de criteria. Zij bemachtigden hiermee de Great Places to Work-certificering én een nominatie voor Best Workplaces 2019. Deze zestiende editie van Best Workplaces in Nederland vond plaats in restaurant Stork in Amsterdam.



Best Small Workplaces 2019 1. Viisi 2. Dopper 3. PauwR Digital Marketing

(ook winnaar Special Award Ontwikkelen) 4. Republiq NL B.V. 5. HydroLogic 6. Lindenhaeghe 7. Mundipharma Pharmaceuticals B.V. 8. Protime B.V. 9. Considerati 10. Spril Best Medium Workplaces 2019 1. Lean Consultancy Group 2. Tony's Chocolonely

(ook winnaar Special Award Bedanken) 3. ICM opleidingen & trainingen 4. Werkmandejong 5. Intermax Cloudsourcing BV 6. ORMIT 7. McCoy & Partners 8. Solid Professionals 9. Quint 10. IG&H Consulting & Interim Best Large Workplaces 2019 1. Coöperatie DELA 2. Incentro 3. ActiefWerkt! Uitzendbureau BV 4. Woonbron 5. Talent&Pro Nederland B.V. 6. Macaw Best Multinational Workplaces 2019 1. Atlassian 2. Novo Nordisk 3. Salesforce 4. Amgen (ook winnaar Special Award Zorgen) 5. AbbVie 6. SAS Institute B.V. 7. Hilton 8. The Adecco Group - Nederland 9. Synthon 10. Synechron





Eerlijke behandeling ongeacht geaardheid of herkomst scoort relatief hoger dan leeftijd

De grootste verschillen tussen Best Workplaces en Great Place to Work-gecertificeerden zijn te zien in de scores op het gebied van geloofwaardigheid van de organisatie (gemiddeld vijf procent hoger). De stellingen eerlijke behandeling ongeacht seksuele geaardheid, etnische herkomst en/of geloofsovertuiging, en geslacht scoorden het hoogst bij zowel de Best Workplaces als Great Places to Work. Eerlijke behandeling ongeacht leeftijd werd door beide groepen iets lager beoordeeld (97 procent Best Workplaces, 95 procent Great Places to Work). Waarbij de Best Small- & Medium Workplaces deze stelling (met 97 procent & 98 procent) hoger beoordelen dan de Best Large & Multinational Workplaces (met 91 procent & 92 procent).



Eerlijke behandeling, trots en respect laten grote verschillen zien

Medewerkers van de nummers een beoordelen hun organisatie gemiddeld zes procent hoger dan andere Best Workplaces. Vragen over eerlijke behandeling scoren acht procent hoger, vragen over trots en respect gemiddeld zeven procent hoger. De nummers een scoren 26 procent hoger dan de gehele groep Best Workplaces op het gevoel eerlijk te delen in de gerealiseerde winst, en 23 procent hoger op de speciale en unieke arbeidsvoorwaarden. Daarnaast scoren de winnaars veerien procent beter op de stellingen 'managers vertonen geen voortrekgedrag' en 'mensen worden eerlijk betaald voor het werk dat zij verrichten'.