 Brussel nog lang niet klaar om stokje van Londen over te nemen

Is Brussel er klaar voor om de nieuwe internationale hoofdstad van Europa te worden? - Met de aankomende Brexit op 29 maart 2019 lijkt het erop dat het moeilijker zal worden voor Europeanen om in Londen te werken. Het is nog niet helemaal duidelijk op welke manier de Britten de EU gaan verlaten en welke gevolgen dit precies gaat hebben voor de internationale arbeidsmarkt.



Hier wordt nog veel over onderhandeld. Is Brussel er klaar voor om de nieuwe internationale hoofdstad van Europa te worden?

Om echt aantrekkelijk te zijn voor internationaal talent, zoals Londen, heeft Brussel nog wel wat te terrein te winnen. Londen is op dit moment de meest aantrekkelijke stad voor internationaal talent, terwijl Brussel op een achttiende plek staat. Brussel is vooral in trek bij internationaal talent dat meer geld wil verdienen. Ook kiezen er relatief meer hoger opgeleiden voor deze stad. Zo’n 53 procent van de totale groep die in Brussel zou willen werken is hoger opgeleid, tegenover het Europese gemiddelde van 39 procent. De stad is vooral populair bij Spanjaarden, Grieken en Nederlanders. In eigen land heeft Brussel ook nog concurrentie van de steden Gent en Antwerpen.



Vooral mannen willen naar Brussel

In totaal zijn er zo’n 1,6 miljoen Europeanen die graag in Brussel willen werken. Hiervan is 44 procent tussen de 35 en 49 jaar oud, een groot verschil met Londen dat ook onder de jongere doelgroep aantrekkelijk is. Daarnaast is het opvallend dat zo’n 66 procent man is en de meesten een senior functie hebben. Omdat de leeftijd van deze groep vrij hoog ligt, is het pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Daarnaast zijn flexibele werkuren ook een pré voor deze doelgroep.



Waarom Brussel?

Europese talenten kiezen vooral voor Brussel om meer te verdienen dan in het eigen land. Het loon in Brussel ligt hoger dan in andere delen van België, zo’n zeventien procent boven het nationale gemiddelde. Dit komt onder andere door de aanwezigheid van de grote internationale organisaties. "Brussel is de nummer een stad voor iedere Europeaan die iets wil betekenen in Europa en de wereld. Brussel is vooral populair door de aanwezigheid van overheid en wereldwijde organisaties, zoals de Europese Unie, de UN, NATO, OECD en IMF," zegt eigenaar Geert-Jan Waasdorp. Daarnaast zijn ook carrièrekansen belangrijk voor de groep die graag in Brussel wil werken. Als binnenkort alle Britse EU-ambtenaren Brussel verlaten, zal de EU behoefte hebben aan extra talent. Brussel zal dan in de ogen van de Europese kandidaten meer moeten bieden dan alleen een gemiddeld hoger salaris.