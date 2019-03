 Cees Verkuyl en Derk van Manen vallen in de prijzen op Sales Event

SMA kiest commercieel manager en sales manager van het jaar - De Sales Management Association heeft Cees Verkuyl (Olympia) uitgeroepen tot commercieel directeur van het jaar. Het publiek en de jury hebben hem tijdens het Sales Event verkozen tot winnaar.



De Sales Management Association (SMA) beoordeelt jaarlijks deelnemers op een aantal criteria, zoals complexiteit, klantgerichtheid, uniciteit en authenticiteit. Het selectieproces startte in september 2018. Er werden uiteindelijk drie commercieel directeuren genomineerd: Erik van Essen van Landal Green Parks, Roos Tabak van Young Capital en Cees Verkuyl van Olympia.



Gekozen door publiek en vakjury

Tijdens de finaleronde op het SMA Sales Event gaven de drie genomineerden een presentatie aan een omvangrijk publiek. Op basis van een publieksstemming en een beoordeling door de vakjury werd Cees Verkuyl uitgeroepen tot commercieel directeur van het jaar.



Sales met een menselijke dimensie

De jury noemde het verhaal van Verkuyl zeer relevant en inspirerend. Hij wordt beschreven als ‘een Rotterdamse straatvechter met een waarachtige purpose om mensen aan het werk te krijgen.’ Wat opvalt is dat de maatschappelijke relevantie voor Cees altijd boven het korte termijn-succes valt. En daarmee geeft Cees volgens de jury ‘sales een nieuwe menselijke dimensie’.



Accountmanager Athlon benoemd tot ‘Young Sales Professional Of The Year 2018'

Op dezelfde avond werd Derk van Manen, accountmanager New Business bij Athlon Nederland benoemd tot Young Sales Professional Of The Year 2018. Na zijn finalepitch voor 700 professionals uit het vak is Van Manen door de vak- en publieksjury bekroond met de titel. In de finaleronde versloeg hij medefinalisten Corniels van Winkelen (KPN) en Dirk van de Werdt (Bechtle direct B.V.). "Deze titel bevestigt dat je altijd je hart moet volgen. Ik heb van jongs af aan een passie voor auto’s, waardoor ik zeker wist dat ik aan het werk wilde in de branche. En ook in mijn werk volg ik mijn gevoel door niet altijd in de gebaande paden te denken. Dat heeft mij tot nu toe ver gebracht. En dit wordt bij Athlon gezien, waardoor er ook steeds meer (sales)kansen op mijn pad komen," aldus Van Manen.



Kennispartner in mobiliteit

Van Manen heeft de ambitie om zijn kijk op de salesrol en werkwijze in de automotive branche binnen Athlon breder uit te nutten. Hij ziet dat de transitie van de markt vraagt om een hele andere manier van sales bedrijven. Niels van den Hoogen, commercieel directeur Athlon Nederland: "Derk is in staat om klanten op een persoonlijke en duurzame manier te begeleiden in een salestraject. Hierdoor zijn de afgelopen tijd nieuwe deuren voor hem geopend. Hij stelt zich actief op als kennispartner naar de klant, maar ook als collega. Dat maakt het prettig en vertrouwd om met hem te werken. Door deze houding merken we dat prospects zich sneller binden en voor de lange termijn kiezen. En dat is een uitdaging in de branche waarin de ontwikkelingen en mogelijkheden elkaar razendsnel opvolgen. We zijn trots op Derk. Binnen Athlon stimuleren wij de ontwikkeling van onze mensen. Het deelnemen aan een verkiezing als deze draagt daar ook aan bij. En Derk kennende deelt hij enthousiast zijn kennis en ervaringen met collega’s. Daar kunnen we met zijn allen een voorbeeld aan nemen."