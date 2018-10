 Sharita Boon wint Women in Sales Award 2018

Winnaar creëert talentonwikkeling en diversiteit - Afgelopen woensdag 3 oktober is Sharita Boon van de Persgroep Employment Solutions, uitgeroepen tot Sales Director of the Year 2018.



Women in Sales heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor vrouwen in de sales wereld. Veel moderne bedrijven streven naar meer diversiteit op de werkvloer en Women in Sales helpt hierbij. "Wij vinden het belangrijk om waardering te geven aan die vrouwen die hun salesvak al goed verstaan", aldus Elles van Teylingen, oprichter van Women in Sales. Met trots presenteerde Women in Sales daarom de eerste Women in Sales Awards! Deze werden op woensdagavond 3 oktober 2018 in Amsterdam uitgereikt aan vier winnaressen in vier verschillende categorieën.

In de categorie Sales Director of the Year strijdde Sharita Boon, sales director van de Persgroep Employment Solutions, tegen twee andere sales directors: Eveline van den Bosch en Marjolein Aurora.



Diversiteit en talentontwikkeling

Boon, opgegeven door haar team, presenteerde op de avond zelf: hoe zij diversiteit creëert binnen haar team en zorgt voor talentontwikkeling. Door zelf zichtbaar te zijn en het wervingsproces aan te passen heeft zij ruim twintig procent meer vrouwelijke sollicitanten voor het sales vak binnen gekregen. Door de focus te leggen op persoonlijk leiderschap zorgt zij ervoor dat iedereen het beste uit zichzelf kan halen en het maximale kan betekenen voor de klant. "Uiteindelijk blijft het toch sales…" aldus Boon.

Aan het einde van de avond werd zij uitgeroepen als winnares! De jury over Boon: "De combinatie van hard en soft skills resulterend in een succesvolle commerciële drive met een menselijke touch."