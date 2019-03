 Vrouwen vinden mannen bevoordeeld op de werkvloer

Genderdiscriminatie op de werkvloer is nog altijd een realiteit - Anderzijds vindt het merendeel van de ondervraagde mannen dat er geen ongelijkheid heerst op de werkvloer Vorige week was het Internationale Vrouwendag. Ook in Nederland wordt er steeds meer aandacht aan deze dag besteed.



Maar wat vinden Nederlanders eigenlijk van Internationale Vrouwendag? En vinden zij dat er op de werkvloer nog altijd ongelijkheid heerst tussen mannen en vrouwen?



Vrouwen: mannen bevoordeeld op werkvloer

Vacaturesite Jobrapido heeft door middel van een online onderzoek op hun vacaturesite 594 Nederlandse bezoekers een aantal vragen voorgelegd. Het merendeel van zowel mannen (56,82 procent) als vrouwen (61,94 procent) geeft aan dat het belangrijk is dat we in Nederland stilstaan bij Internationale Vrouwendag. Opvallend is wel dat meer dan de helft van de mannelijke respondenten (55,28 procent) vindt dat er geen ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer heerst. Daarentegen vindt 51,36 procent van de vrouwelijke respondenten dat mannen bevoordeeld zijn op de werkvloer.



Vrouwen: balans werk/privé is lastiger voor vrouwen

Slechts 4,68 procent van de ondervraagde vrouwen is van mening dat het moeilijker is voor mannen om een goede balans te bewaren tussen werk en privé dan voor vrouwen. Tegenover 41 procent van de vrouwen die denkt dat dit moeilijker is voor vrouwen. De overgrote meerderheid van mannen (67,33 procent) vindt dat het voor beide geslachten even makkelijk of moeilijk is om een goede balans tussen werk en privé te bewaren.



Zijn mannen of vrouwen beter in bepaalde beroepen?

55,3 procent van alle respondenten is van mening dat allebei de geslachten beter zijn in bepaalde beroepen. Dit tegenover 10,98 procent van alle respondenten die denkt dat mannen geschikter zijn voor bepaalde beroepen, 5,68 procent die van mening is dat vrouwen geschikter zijn voor bepaalde beroepen en 28,04 procent die denkt dat het ene geslacht niet beter is in bepaalde beroepen dan het andere geslacht.

"De data laten zien dat gender discriminatie op de werkvloer nog altijd een realiteit is, al is dit soms onbewust. Het is belangrijk dat zowel mannen als vrouwen zich hiervan bewust worden en dat bedrijven stappen ondernemen om vooroordelen en gender discriminatie te voorkomen. De beste manier om tegen gender discriminatie in actie te komen, is om het te erkennen en erop te handelen," zegt Patrizia Turri, Human Resources Global VP van Jobrapido.