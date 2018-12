 Meer vrouwen, meer grijs

Aantal vrouwelijke bestuurders neemt ook dit jaar iets toe - Management Scope publiceerde de jaarlijkse Top-100 Commissarissen, de ranglijst met daarin de meest invloedrijke commissarissen. Hans Wijers voert net als in 2018 de lijst aan. De top drie wordt vervolledigd door Ben Noteboom en Ben van der Veer.



Wijers, Noteboom en Van der Veer hebben commissariaten bij ING, Heineken, Vopak, Ahold Delhaize, Wolters Kluwer, Aegon en RELX: ofwel zeven van de 25 AEX-beursfondsen, die samen het boegbeeld van het Nederlandse bedrijfsleven vormen. Daarnaast zijn ze toezichthouder bij Het Concertgebouw (Hans Wijers), investeringsmaatschappij HAL Holding (Hans Wijers) en zuivelreus FrieslandCampina (Ben van der Veer).



Opvallendste stijger

Meest opvallende stijger in de lijst is Annet Aris, die van plek 28 naar plek tien schiet, vooral dankzij een nieuw commissariaat bij uitzendconcern Randstad. Afgelopen juni, bij de publicatie van de Management Scope Top-100 Corporate Vrouwen, was Aris ook al de meest opvallende stijger. Daar staat ze inmiddels op plek twee.



Belangrijkste trends

Wat zijn de belangrijkste trends? Net als vorige jaren neemt het aantal vrouwelijke commissarissen weer wat toe. Het zijn er nu 34 (was 32). Petri Hofsté, nummer een van de Top-100 Corporate Vrouwen, is ook de hoogst genoteerde vrouwelijke commissaris, op plek vier. Hofsté is onder andere president-commissaris bij verzekeraar Achmea.

Wat vooral ook opvalt: in dit tijdsgewricht waarin de meeste corporates zichzelf nadrukkelijk (digitaal) heruit dienen te vinden, wordt de commissaris in het grootbedrijf steeds ouder. En dat in die mate dat de gemiddelde leeftijd dit jaar overall met enkele maanden stijgt, tot boven 62 jaar. Vorig jaar en het jaar daarvoor was er ook steeds een stijging van de gemiddelde leeftijd met een paar maand.



