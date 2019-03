Kan uw partner zijn/haar vaste lasten nog wel blijven betalen als u overlijdt? - Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) is de inbreng in uw onderneming onmisbaar. Dat maakt het extra belangrijk om na te denken over de financiële gevolgen als u onverhoopt komt te overlijden.



Hoe wordt de zaak voortgezet en wat gebeurt er met uw werknemers en uw eventuele compagnon(s)? In het kader van financiële zekerheid kan een zakelijke overlijdensrisicoverzekering (ORV) een goed idee zijn. Laat u zich hierover goed adviseren.



Financiële zekerheid voor uw bedrijf

Volgens Koen Kuijper van overlijdensrisicoverzekering.nl heeft de zakelijke ORV een duidelijk doel: "Ervoor te zorgen dat de continuïteit van de onderneming niet in gevaar komt na een overlijden. De uitkering kan worden gebruikt om de financiële gevolgen op te vangen."

Kuijper licht toe dat er verschillende mogelijkheden zijn voor een zakelijke ORV, zoals:

1. Verzekering voor een compagnon

2. Verzekering voor een key-man

"Als u een compagnon heeft, kunt u overwegen om voor u beiden een overlijdensrisicopolis af te sluiten. Als één van de twee zakelijke partners komt te overlijden, ontvangt de ander een geldbedrag om de financiële gevolgen op te vangen.Een andere optie is het verzekeren van een key-man binnen de onderneming: sommige managers, bijvoorbeeld de CEO of CFO, kunnen belangrijke sleutelfiguren zijn binnen de onderneming. Het plotseling wegvallen van zo’n persoon kan serieuze gevolgen hebben," vertelt Kuijper.

Sommige bedrijven kiezen er daarom voor om een key-man verzekering aan te vragen. Deze verzekering keert uit als de ‘key-man’ komt te overlijden.



Financiële zekerheid voor uw partner

Kuijper stelt verder een ander punt aan de kaak:

"Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) is uw inkomen wellicht goed geregeld. Maar wat als dit inkomen wegvalt als u onverhoopt komt te overlijden? Kan uw partner zijn/haar vaste lasten nog wel blijven betalen, zoals de hypotheek en de studie van de kinderen?In dit geval kunt u, naast een zakelijke ORV, ook een particuliere overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Die kan ervoor zorgen dat uw gezin financieel verzorgd achterblijft. Soms zijn deze verzekeringen te combineren. Laat u zich goed adviseren door een expert."