 Krapte op de arbeidsmarkt en toch geen passende baan

Hebben mannen hogere verwachtingen van een nieuwe baan dan vrouwen? - Het CBS bericht op 17 januari dat het aantal werkenden eind 2018 verder is toegenomen. Het bureau meldt verder dat het aantal werkelozen de afgelopen drie maanden met gemiddeld 5.000 per maand is gedaald tot 329.000.



Door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt lijkt er dus voldoende werk te zijn voor werkzoekenden. Een recent onderzoek van Jobrapido wijst echter uit dat 52,2 procent van de bevraagde werkzoekenden aangeeft momenteel op zoek te zijn naar werk maar het moeilijk vindt om een gepaste baan te vinden.



Zijn mannen veeleisender?

Jobrapido heeft door middel van een survey 775 Nederlandse bezoekers van hun vacaturesite, die momenteel geen werk hebben of opleiding volgen, gevraagd naar hun huidige situatie. De resultaten wijzen uit dat 41,8 procent van deze groep langer dan een jaar zonder opleiding of werk zit.

Daarnaast is te zien dat meer dan de helft van deze groep (53,3 procent) ouder is dan 55 jaar. Mogelijk speelt opleidingsniveau hierin een rol. De ondervraagde groep onder de 45 jaar is namelijk relatief vaker hoogopgeleid dan die van 55 jaar en ouder. Opvallend is dat niet alleen de 55 plussers aangeven in hun huidige situatie te zitten omdat ze het moeilijk vinden om aan een baan te komen, maar ook de jongere leeftijdscategorieën. De groep hoogopgeleiden is echter vaker niet blij met de situatie waar zij zich in bevinden (44,4 procent) dan de lager opgeleiden (39,3 procent). Ook het merendeel van de lager opgeleiden is niet blij met hun situatie, maar hier kijkt een groter deel van de mensen ook neutraal of positief tegen de omstandigheden aan (respectievelijk 32,2 procent en 28,4 procent).



Baanverwachting

Opvallend is ook het verschil tussen mannen en vrouwen en de reden waarom zij momenteel geen werk hebben of een studie volgen: mannen geven relatief vaker aan dat zij nog op zoek zijn naar een baan die aan hun verwachtingen voldoet (31,4 procent, tegenover 24,5 procent van de vrouwen). Een ander interessant gegeven is dat er in de leeftijdsgroep 36-45 een piek te zien is in het percentage mensen dat meer dan een jaar zonder werk of studie zit (41,3 procent, vergeleken met 30,5 procent in de leeftijdsgroep 26-35 jaar). In de generatie erna daalt dit weer.