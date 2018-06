 Vijf tips voor de inrichting van de werkplek van de toekomst

Fysieke werkplek belangrijker dan ooit - Waar iedereen het momenteel heeft over de virtuele werkplek, blijkt uit nieuw onderzoek van Cognizant dat juist de fysieke werkplek belangrijker dan ooit is.



Zo komt uit het onderzoek, onder 500 Europese bedrijfsleiders, naar voren dat de investering in een efficiënte werkplek een belangrijk middel is om bedrijfsdoelen te behalen. Er wordt verwacht dat het aantal fysieke werkplekken de komende vijf jaar met dertien procent toeneemt. 40 procent geeft aan de werkplek al opnieuw te hebben ingericht en maar liefst 38 procent is van plan om van locatie te wisselen om ervoor te zorgen dat werknemers beter kunnen samenwerken met partners en klanten, waardoor creativiteit en innovatie worden gestimuleerd.



Betere workflow

In de juiste werkomgeving en met beschikking tot digitale tools en technologie wordt de workflow verbeterd en kunnen werknemers zich meer richten op het werk dat er echt toe doet. Euan Davis, European Lead for Cognizant’s Center for the Future of Work en co-auteur van het onderzoek, geeft vijf tips waar organisaties rekening mee moeten houden bij het inrichten van de werkplek van de toekomst:

Begin met de basis

Het creëren van een ‘game zone’, waarbij bijvoorbeeld de muren veranderen in krijtborden, kan verleidelijk zijn, maar sommige werknemers zitten hier helemaal niet op te wachten. Hoewel het een goede manier is om personeel samen te brengen, geven de meeste werknemers de voorkeur aan goede koffie en een betrouwbaar Wifi-netwerk. Zorg dus eerst dat de basis goed is. Focus op veranderingen die teamwerk verbeteren

Bedrijven moeten bij het inrichten van de werkplek goed nadenken over hoe ze de interactie en productiviteit van werknemers kunnen verbeteren. Denk aan een ruimte met bijvoorbeeld tools en technologieën die het mogelijk maken nieuwe concepten, zoals ontwerpen van een nieuw product of dienst, te verkennen, zoals 4K-schermen, 3D-printers en interactieve whiteboards. Richt een werkplek in waarin talent samenkomt

Denk na over hoe u ruimtes met elkaar kunt verbinden of hoe u mensen die in eenzelfde ruimte werken met elkaar kunt connecten. Richt bijvoorbeeld multidimensionale, kleine teams in waarbij sales, marketing, service, productie en technologie samenkomen en samenwerken aan een productsegment. Denk bijvoorbeeld ook aan het inrichten van een eilandje waar werknemers samen kunnen komen voor overleg. Innoveer met locatie

Er zijn honderden gedeelde kantoren en startup communities over de hele wereld. Deze ‘talenten hubs’ beschikken vaak over de nieuwste digitale technologieën en capaciteiten. Daardoor wordt innovatie gestimuleerd. Laat werknemers af en toe in deze gedeelde kantoren werken waardoor ze ideeën en interessante visies kunnen uitwisselen met werknemers van andere bedrijven met een vergelijkbare werkethiek. Gebruik visuele prikkels om een bedrijfscultuur te creëren

De werkplek moet zodanig zijn ingericht dat het creativiteit opwekt. De omgeving speelt hierin een belangrijke rol. Denk na waarvooruw bedrijf staat en kies kleuren en tools om dit uit te stralen. Zo straalt bijvoorbeeld een werkruimte van Google een startup mentaliteit uit door de primair gekleurde beschrijfbare muur. Slimme werkplek

"De manier waarop we werken verandert en daarmee ook onze werkplek. De grote tech-spelers zijn hier al even mee bezig: slim design van de werkplek om innovatie en creativiteit te stimuleren. Maar dit gaat nog een stapje verder in de toekomst," legt Davis uit. "De slimme werkplek zal uiteindelijk ook de behoeften en wensen van werknemers monitoren en hierop reageren. En hoewel de meesten van ons niet beschikken over het budget van een Apple of Google, kunnen we wel stimuleren strategisch na te denken over hoe we de werkplek inrichten. De goed ingerichte werkplek stimuleert productiviteit en innovatie, wat cruciaal is in deze digitale economie."