 Cybersecuritytalent pakt digitale handschoen op

'Nobody’s safe until everybody’s safe' - Het belang van goede cybersecurity opleidingen en het aantrekken, ontwikkelen en behouden van cybersecurity talent stond centraal op de laatste dag van CSW Congress & Expo, het afsluitende evenement van de Cyber Security Week die vorige week in Den Haag plaatsvond.



Werkgevers, cyberprofessionals, het onderwijsveld en studenten ontmoetten elkaar tijdens een stage- en banenmarkt en een Cyber Security Next Gen!-sessie met aanstormend cybersecuritytalent.

De dag werd geopend door Inge Philips, partner Cyber Risk Services bij Deloitte. In haar inspirerende keynote voor werkgevers en opleiders ging ze in op de noodzaak van diversiteit in kennis en het belang van samenwerking tussen bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen. Ze eindigde met de oneliner: "Nobody’s safe until everybody’s safe."



Talent opleiden, aantrekken en behouden

Saskia Bruines, wethouder Onderwijs, Kenniseconomie, Internationaal van de gemeente Den Haag stelde dat het belangrijk is om meer talent op te leiden, aan te trekken en te behouden. Verder benadrukte ze dat cyberveiligheid een basisvaardigheid zou moeten zijn, zoals basisscholieren over verkeersveiligheid leren.

Directeur-generaal Hoger Onderwijs van het Ministerie van OCW Marcelis Boereboom betoogde dat er door de overheid "in de volle breedte geïnvesteerd moet worden, zowel in het onderwijs om aansluiting bij ontwikkelingen in het bedrijfsleven te maken, als in de wetenschap om nieuwe grenzen te verkennen en te verleggen."



Jong talent

Tijdens een stage- en banenmarkt werden studenten Forensische ICT in contact gebracht met cybersecurity bedrijven.

De Cyber Security Next Gen!-bijeenkomst ging o.a. in op het misbruik van cloudservices voor malware en bevatte een interactieve paneldiscussie met officier van justitie cyber security Lodewijk van Zwieten; Douwe Mik, partner cyber security van EY; en Nander Hokwerda, CTO van HackersHub.

Verder waren er uitdagende mini-workshops met cybersecurity-experts van RedSocks Security, Thales, EY, Compumatica, Strict, iGem TU Delft, HackersHub, Justice in Practice waarin 150 cybersecuritystudenten uit MBO en WO vanuit het hele land werkten aan een veiliger Nederland.



Afsluitend

Al met al kijkt de organisatie met een zeer tevreden gevoel terug op deze editie van de Cyber Security Week. Richard Franken, algemeen directeur van The Hague Security Delta stelt namens de gehele organisatie: "Het is mooi om te zien dat we in samenwerking met 130 partners uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid, een evenement hebben neergezet waar we met z’n allen trots op kunnen zijn. Er zijn kennis en ervaringen uitgewisseld, nieuwe relaties gelegd en jong talent is geënthousiasmeerd voor een carrière in het cyberdomein. De Cyber Security Week bleek wederom dé plek om te ervaren hoe in Nederland (inter)nationaal samen wordt gewerkt aan een veilige cyberwereld. Together we secure the future!"