 Shell meest favoriete werkgever in 2018

Ook Overheid, NS, ASML populair bij werkzoekenden - Shell is de meest favoriete werkgever van Nederland in 2018. Hiermee staat het bedrijf weer op nummer één op de ranglijst, nadat de Rijksoverheid twee jaar op rij de favoriete werkgever was.



Op de tweede plaats staat nu de Rijksoverheid, gevolgd door de Politie, KLM en Defensie.

De grootste daler in de top tien is ING dat van een zesde plek in 2018 wegzakt naar plaats negen. Opvallend is dat Rabobank en ABN AMRO geen deel meer uitmaken van de top tien. Zij hebben hun plaats afgestaan aan de NS en hightechbedrijf ASML. Dit blijkt uit de recentste resultaten van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) onder de Nederlandse beroepsbevolking ondervraagd in 2018.



Shell op nummer een

"Shell laat zien dat ze op de arbeidsmarkt nog steeds een top of mind positie hebben. Ook bij vrouwen zijn zij steeds populairder geworden, mede dankzij gerichte arbeidsmarktcampagnes. Een strategische employer branding heeft veel invloed op de voorkeurspositie op de arbeidsmarkt," aldus Gijs de Haas van Dorsser, managing director van Intelligence Group. Shell staat al jaren in de top en heeft in 2018 het stokje voor de eerste plaats overgenomen van de Rijksoverheid. Marloes Michon, Directeur HR van Shell Nederland, is blij met de eerste plek: "Wat leuk dat we dit jaar op de eerste plek staan van favoriete werkgever. Wellicht dat het komt doordat steeds duidelijker wordt op welke manier Shell bijdraagt en verder wil bijdragen aan de Energietransitie (ET). Maar het kan ook komen door de verschillende campagnes die we voeren die laten zien dat Shell behalve een belangrijke speler in ET, ook gewoon een leuk bedrijf is om te werken met prettige internationale collega’s en een dynamische innovatieve werkcultuur."

Binnen de top tien zijn er in het afgelopen jaar een aantal verschuivingen te zien. De meeste bedrijven in de top tien zijn gestegen en ook de overheid doet het nog steeds goed. Daarnaast zijn de Nederlandse Spoorwegen en ASML afgelopen jaren sterk in populariteit gegroeid, zij zijn de nieuwkomers in de top tien. In 2018 lanceerde de Nederlandse Spoorwegen een nieuwe arbeidsmarktcampagne: 'De reis van morgen begint bij jou'.



Banken dalen in de lijst

Het is opvallend dat de drie grote banken, ING, Rabobank en ABN AMRO gedaald zijn in populariteit. Zo stond Rabobank de laatste jaren op een derde of vierde plek en is nu gedaald naar plek dertien. Onder IT'ers blijft ING de meest favoriete om voor te werken. Door alle digitale ontwikkelingen worden banken steeds meer IT-bedrijven. Andere populaire bedrijven voor IT’ers zijn Philips, Google, de Rijksoverheid en de Politie.



Nieuwkomers in de top 25

We zien ook een aantal nieuwe werkgevers die de top 25 binnen komen. Zo heeft Nike een grote sprong vooruit gemaakt (+58) en eindigt in 2018 op een achttiende plaats. Daarnaast zijn ook DSM (+25), het Ministerie van Veiligheid en Justitie (+24), Heineken (+vijftien), Schiphol (+veerien) en Coolblue (+twee) in populariteit gestegen in het afgelopen jaar en zijn nieuw in de top 25. Hierdoor vielen LUMC, Gemeente Amsterdam, Brandweer, UWV, Jumbo en Apple uit de lijst.



Technische verantwoording

Het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) is een continu onderzoek dat sinds 2003 elk kwartaal wordt afgenomen onder circa 4.000 unieke respondenten. Op jaarbasis worden minimaal 16.000 personen ondervraagd die representatief zijn voor de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking (de NBB inclusief studenten, scholieren en zzp’ers). De respondenten worden gewogen op basis van CBS-cijfers met betrekking tot opleidingsniveau, geslacht, leeftijd, regio en onderwijsvolgend versus niet-onderwijsvolgend. Bij de gestelde vraag konden respondenten zelf een antwoord invullen: "Bij welke specifieke bedrijven/instellingen (uw huidige werkgever uitgezonderd) zou u het liefst willen werken (zo concreet mogelijk, dus geen branche benaming en/of algemene benaming zoals gemeenten of banken)?’’ Bovengenoemde cijfers zijn afkomstig uit het AGO van 2018.