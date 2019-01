Vijf lessen in sterk werkgeverschap Zorg voor sterke kernwaarden - Goed werkgeverschap, wat houdt dat eigenlijk in? Zit dat in het geven van grote bonussen, het hebben van een fitnessruimte op kantoor of juist in het bieden van veel vakantiedagen? Welke facetten spelen hier een rol?



Toen Mike Cannon-Brookes en Scott Farquhar Atlassian oprichtten, wisten ze heel goed wat voor bedrijf ze wilden neerzetten: een plek waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen zichzelf kan zijn. Inmiddels is het Australische bedrijf voor de tweede keer uitgeroepen tot Best Multinational Workplace in Nederland. Feico Mol, Head of EMEA Channels, deelt de best practices op het gebied van goed werkgeverschap.



Zorg voor sterke kernwaarden

Mol: "Op ons kantoor in Amsterdam werken maar liefst 40 verschillende nationaliteiten. Doordat we onze kernwaarden altijd voorop stellen, weet iedereen waar we voor staan. De waarden zijn geïnternaliseerd en ziet men overal in ons kantoor terug. Ook tijdens sollicitatiegesprekken worden deze behandeld. Naast gesprekken over vaardigheden, laten we kandidaten met medewerkers uit verschillende teams praten. Op deze manier krijgen we feeling met de persoon en weten we of deze dezelfde waarden belangrijk vindt. Niet alleen de juiste skills zijn dus belangrijk, maar ook de match tussen de kandidaat en de organisatie. Dat is net zo fijn voor de werkgever als voor de kandidaat, deze moeten goed bij elkaar passen."



Wees open over de bedrijfsvoering

Mol: "We houden wekelijks een wereldwijde meeting met de oprichters. Medewerkers kunnen voor deze meeting anoniem vragen insturen, die ze dan beantwoorden. Waarom is er voor een bepaalde strategie gekozen? Wat is de redenatie geweest? Wanneer Mike of Scott op bezoek gaan bij een andere vestiging, wordt er tijd vrijgemaakt voor ask-me-anything sessies waarin alle medewerkers worden uitgenodigd om ideeën te delen en vragen te stellen. Daarnaast heeft iedereen inzicht in de kwartaalcijfers en kunnen medewerkers dus zien of we de gestelde bedrijfsdoelstellingen wel halen per kwartaal en per jaar. Ook zijn we open over onze beoordelingstrajecten. Medewerkers worden niet alleen op basis van hun prestaties beoordeeld, maar ook op de manier van samenwerking in hun team en op het naleven van de kernwaarden."



Creëer een tweede thuis

Mol: "Iedereen moet zich veilig en welkom voelen op de werkvloer, ongeacht huidskleur, seksuele voorkeur of geslacht. We hebben daarom een Workplace Experience team opgericht. Dit team doet er alles aan om een positieve werksfeer te creëren. Workshops, filmavonden, friends & family dagen, er komt van alles voorbij. Mensen mogen ook zelf ideeën aandragen. Zo gaan we bijvoorbeeld volgende week een Mexicaanse feestdag vieren (Dia de los muertos). Maar ook serieuze onderwerpen zoals mentale gezondheid komen aan bod. In de techsector ligt hier nog te vaak een taboe op. Door medewerkers de mogelijkheid te geven om open te spreken over hun kwetsbaarheden, ontstaat er wederzijds vertrouwen. De medewerker vertrouwt zijn of haar verhaal toe aan collega’s, die het op hun beurt waarderen en respecteren dat zij dit vertrouwen krijgen."



Geef samen terug aan de maatschappij

Mol: "We hebben een eigen stichting, de Atlassian Foundation, in het leven geroepen om samen met onze medewerkers de wereld een stuk beter achter te laten dan hoe wij haar gevonden hebben. Per jaar mag iedere medewerker vijf dagen een goed doel naar keuze helpen. Dit kan van alles zijn: van een dagje Artis met (eenzame) bejaarden tot helpen bij de Voedselbank of Stichting Jarige Job. Ook kennen we de Pledge 1 procent regel: we schenken een procent van onze producten, uren, winst en eigen vermogen aan goede doelen."



Blijf luisteren naar uw medewerkers

Mol: "Door openheid, transparantie én gevoel mee te geven aan de bedrijfscultuur, wordt gebouwd aan een groter, breed gedragen geheel. Het is belangrijk dat mensen de kans krijgen om gehoord te worden, op welke manier dan ook. Is er behoefte aan uitleg rondom de bedrijfsstrategie, wil een expat zijn of haar nationale feestdag vieren op kantoor of wil iemand geld inzamelen voor een bepaald goed doel dat diegene nauw aan het hart ligt? Door te luisteren, hoort u zoveel meer."

