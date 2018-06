 Oudere sollicitant hecht minder waarde aan bedrijfscultuur

Tweederde oudere werkzoekenden wantrouwt potentiële werkgever bij slechte online reputatie - Sollicitanten vinden vooral de details als taakinhoud en salaris van een specifieke baan heel belangrijk (61,4 procent), alvorens zij besluiten te solliciteren. Dit wordt gevolgd door de bedrijfscultuur (36,8 procent) en carrièrekansen (35,8 procent).



Opvallend is dat oudere werknemers (55+) de bedrijfscultuur veel minder belangrijk vinden (33 procent) dan jongeren tot 24 jaar (54,5 procent). Dat blijkt uit onderzoek van Indeed dat werd gehouden onder ruim 500 werkenden in Nederland.



Algemene informatie

Als sollicitanten zich oriënteren op de potentiële werkgever, geeft ruim twee derde aan dat algemene informatie over hoe het is om bij de organisatie te werken, het belangrijkste criterium is om te beslissen of men wel of niet solliciteert op de vacature. Opvallend is, dat dit percentage bij werknemers vanaf 45 jaar hoger ligt. Ruim 72 procent van deze leeftijdsgroep geeft aan dat dit het belangrijkste is. Bij jongeren tot 24 jaar is dit slechts 45,5 procent.

"Het onderzoek laat zien dat veel oudere sollicitanten graag willen weten wat de baan inhoudt en hoe het is om bij de organisatie te werken," aldus Anouk Kon, Evangelist bij Indeed. "Dat kan natuurlijk te maken hebben met het feit dat zij vaak meer ervaring hebben en mogelijk gerichter op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging die nauwer aansluit bij hun wensen."

Oudere werknemers hechten minder waarde aan een bekende organisatienaam. Jongeren tot 24 jaar vinden dit met ruim 63 procent belangrijk tot extreem belangrijk, onder 55-plussers is dit slechts 29 procent.



Reputatie

Als er online geen informatie beschikbaar is over de reputatie van de potentiële nieuwe werkgever, is dit vooral voor jongeren een probleem. 63,7 procent van hen zou in dat geval niet solliciteren. Een opvallende 81 procent van de jongeren spreekt zelfs over wantrouwen en 82 procent twijfelt zelfs over het daadwerkelijk bestaan van de baan.

Reputatie blijkt trouwens van belang voor alle respondenten: gemiddeld geeft 46 procent aan niet te solliciteren als er online geen reputatie-informatie te vinden is; 41 procent is dan zelfs wantrouwig tegenover de organisatie.

Bij een negatieve online reputatie neemt het wantrouwen toe naarmate de leeftijd van de sollicitant toeneemt. Bijna 56 procent van de respondenten geeft aan de organisatie enigszins of sterk te wantrouwen bij een negatieve onlinereputatie. Bij jongeren is dit slechts 36,4 procent en dit loopt op tot 62,2 procent bij 55-plussers.

Kon: "De beschikbaarheid van online informatie is vooral cruciaal voor jongeren, maar de toon ervan blijkt vooral voor ouderen belangrijk te zijn. Zeker als die negatief is." Wanneer er sprake is van een slechte online reputatie, maar een goede reputatie van de specifieke afdeling bij een werkgever, zegt gemiddeld 23,5 procent niet te solliciteren. Onder ouderen loopt dit zelfs op tot 32,3 procent.