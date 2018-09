Vrouwen eten gezonder in gezelschap dan wanneer ze alleen zijn - Uit het Nationaal onderzoek ‘Wat consumeert werkend Nederland tussendoor’, onder 407 werkende Nederlanders en 60 facility managers, komen interessante inzichten en tegenstrijdigheden aan het licht.



Zo blijkt bijvoorbeeld dat vrouwen meer fruit eten op het werk dan mannen (67 procent versus 46 procent), minder (sterke) koffie maar meer thee drinken dan mannen en zich eerder generen voor het kopen van een (ongezonde) snack onder het toeziend oog van collega’s (28 procent van de vrouwen).

Maar liefst een op de vier vrouwen geeft aan dat als ze op het werk samen met anderen zijn, ze eerder iets gezonds kopen dan wanneer ze alleen zijn. Bij mannen is dit percentage slechts vijftien procent. Ook blijkt dat wat medewerkers willen en wat werkgevers aanbieden vaak niet overeenkomt.



Gevulde koek blijft het populairst

Initiatiefnemer van het onderzoek is MAAS. Ook zij ervaren de tegenstrijdigheden in de praktijk. Zo is vitaliteit vaak een belangrijk speerpunt van organisaties, maar is de meest verkochte snack op het werk al jaren de gevulde koek, terwijl gezonde tussendoortjes onder de 110 kcal volop aanwezig zijn. Commercieel Directeur Marlies van Lohuizen: "Wij helpen klanten vaak met hun worsteling over de vraag: wat biedt u aan als werkgever? In hoeverre voldoet u aan de vraag van medewerkers, wat mag dat kosten en in welke mate past dat in het organisatiebeleid?"



Duurzaamheid: organisaties voegen daad niet bij woord

Ondanks dat duurzaamheid, vitaliteit en gezondheid veel besproken thema’s zijn in veel organisaties, komt het beleid maar lastig tot uiting als het om de consumpties gaat. Het is een tweestrijd van Nederlandse organisaties die enerzijds balanceren tussen het tevreden houden van medewerkers en anderzijds het stimuleren van vitaliteit en gezondheid. Vaak komt men niet verder dan de schaal met gratis fruit en voor een deel duurzaam gecertificeerde koffie en thee. En dat wordt steeds belangrijker, want drie op de vijf Nederlandse medewerkers (62 procent) vinden het belangrijk dat de koffie en thee op het werk duurzaam gecertificeerd is.



Nederlandse medewerkers niet enthousiast over drankaanbod op werk

Over het algemeen is de medewerker niet zo te spreken over het aanbod van dranken op de werkvloer. In productie-omgevingen is de meerderheid (drie op de vijf) zelfs ontevreden! De thee kwaliteit en het assortiment krijgt ook een matig cijfer van werkend Nederland, namelijk een 6,8. Overigens zijn meer medewerkers bereid om zelf (bij) te betalen voor een kwalitatieve koffie (40 procent) en dat is meer dan dat Facilitair Managers inschatten.



Koffie nog altijd de zwarte motor voor werkgeluk

Er is duidelijk één constante factor: ondanks dat vrouwen minder koffie nuttigen dan hun mannelijke collega’s, vindt 89 procent van de werkende Nederlanders een goede kop koffie buitengewoon belangrijk voor het werkgeluk.