Europese banken blind voor impact fintechs Banken worden voorbijgestreefd door digitale pioniers - Uit een nieuw rapport van het Future of Workcentrum van Cognizant blijkt dat traditionele banken technologiereuzen als Amazon en Google als grotere dreiging beschouwen dan fintechs, wanneer het op marktaandeel aankomt.



Nu Google concrete stappen zet op betaalgebied, zal die dreiging alleen maar toenemen.

In de Europese banksector is alleen digitalisering niet voldoende. Traditionele banken moeten de belangrijkste bedreigingen voor hun sector – zoals veranderingen in de regelgeving, het politieke landschap, nieuwe concurrentie en opkomende technologie kunnen lezen en schrijven. Wanneer de impact hiervan op hun activiteiten wordt onderschat, dan zou dat binnen vijf jaar tijd hun ondergang kunnen betekenen.



Nieuwe betaalwet en hervormingen

Uit recent onderzoek van Cognizant blijkt dat de nieuwe betaalwet (PSD2) en bankhervormingen het terrein voor 'nieuwe' spelers hebben opengebroken. Meer dan de helft (55 procent) van de digitale banken en bijna twee derde (61 procent) van de fintechs is ervan overtuigd dat zij met bestaande banken kunnen concurreren. Banken lijken zich niet bewust van dit naderende gevaar, slechts een derde (36 procent) ziet de dreigingen van dit nieuwe landschap in.

In het laatste rapport van Cognizant, 'The New Banking Genome: Building the Resilient Bank of tomorrow', zijn ruim 300 Europese bankmanagers ondervraagd. Hieruit blijkt dat de nieuwe bankhervormingen het begin van een nieuwe dynamiek in de sector markeren.



Banken worden voorbijgestreefd door digitale pioniers

Uit het onderzoek blijkt dat niet alleen banken en fintechs als concurrent worden gezien, maar dat de gevestigde orde de Amazons, Googles en Facebooks van de wereld ook als grote bedreiging ziet. Meer dan een kwart (28 procent) voorspelt dat deze tech-reuzen binnen drie jaar de belangrijkste concurrenten van banken zijn.

Hoewel de meerderheid van het bankwezen vasthoudt aan het idee dat ze voorop zullen blijven ten opzichte van fintechs en andere bestaande concurrenten, vreest 45 procent dat ze dankzij de stijging van peer-to-peer kredietverlening mogelijk een strategisch voordeel verliezen bij ongedekte consumentenkredieten. Ook moet de kans dat fintechs de bancaire waardeketen met blockchain-technologie verstoren, niet onderschat worden. Fintechs winnen deze strijd nu al; 34 procent van hen maakt al gebruik van blockchain, ten opzichte van slechts zeventien procent bij de traditionele banken. Het rapport benadrukt de waarschijnlijkheid dat blockchain banken binnen de komende vijf tot tien jaar overbodig maakt.

Ondanks alles is de meerderheid van de ondervraagde bankmanagers (77 procent) het erover eens dat de toegang van traditionele banken tot consumentengegevens nog steeds een voordeel is ten opzichte van fintechs en andere kapers op de kust.



De nieuwe regels voor het bankwezen

Als tegenbeweging tegen deze traditionele stroom is er een subgroep bij de traditionele banken ontstaan, die wel toekomstbestendig is. Zij gebruiken geavanceerde en geautomatiseerde dataverwerking in het frontoffice, real-time data-analyse ter ondersteuning van het midden- en backoffice en publieke cloudoplossingen. Zij zien het verbeteren van de interne cultuur en de digitale klantervaring als prioriteit en werken meer samen met derden, zowel binnen als buiten de banksector.

Om als traditionele bank mee te gaan met deze toekomstbestendige club, zijn er vijf stappen te onderscheiden:

Stel de klant centraal in de bedrijfsmodellen: gegevens en processen rondom klanten moeten worden herzien; allereerst door vereenvoudiging en automatisering, vervolgens door te investeren in digitale ervaring en data-analyse.

gegevens en processen rondom klanten moeten worden herzien; allereerst door vereenvoudiging en automatisering, vervolgens door te investeren in digitale ervaring en data-analyse. Omarm het marktdenken: open bankieren staat nog in de kinderschoenen, maar het heeft de potentie om innovatie op te schalen. Denk aan mogelijkheden als het white-labelen van fintech-diensten, nieuwe samenwerkingen of zelfs het oprichten van fintech-incubators/ versnellers.

open bankieren staat nog in de kinderschoenen, maar het heeft de potentie om innovatie op te schalen. Denk aan mogelijkheden als het white-labelen van fintech-diensten, nieuwe samenwerkingen of zelfs het oprichten van fintech-incubators/ versnellers. Gebruik de nieuwe regelgeving als motor voor verandering: door PSD2 kunnen eventuele gebreken op het gebied van technologie, cultuur en klantenservice binnen de bank worden blootgelegd. Zie deze nieuwe betaalwet dus als kans om te optimaliseren, innoveren en transformeren.

door PSD2 kunnen eventuele gebreken op het gebied van technologie, cultuur en klantenservice binnen de bank worden blootgelegd. Zie deze nieuwe betaalwet dus als kans om te optimaliseren, innoveren en transformeren. Houd de cultuur hoog op de agenda: een innovatiecultuur moet een strategische doelstelling zijn en bovenaan beginnen. Blijf hierover communiceren en stimuleer feedback van medewerkers over strategische ideeën.

een innovatiecultuur moet een strategische doelstelling zijn en bovenaan beginnen. Blijf hierover communiceren en stimuleer feedback van medewerkers over strategische ideeën. Onderschat de blockchain niet: de vertakkingen van de blockchain in bijna elke fase van de bancaire waardeketen zijn diepgeworteld. Wees alert op deze potentiële risico's, blijf testen en bouwen om mee te blijven gaan in de ontwikkelingen.



Euan Davis, Europees leider bij het Future of Workcentrum van Cognizant, zegt: "De tijd van het traditionele bankieren loopt echt ten einde, er is een drastische mentaliteitsverandering nodig bij de huidige banken om te kunnen concurreren in de nieuwe markt. De regels worden steeds aangepast om het speelveld toegankelijker te maken, de technologie neemt drempels weg en de dynamiek van de sector verandert. Europese banken kunnen niet anders dan hierin meegaan, door bedrijfsmodellen te herzien, nieuwe technologie sneller te omarmen en hun reactievermogen op geopolitieke veranderingen drastisch te vergroten. Alleen in de nieuwe, toekomstbestendige vorm kunnen banken blijven meespelen als concurrent van de fintechs."

