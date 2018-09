 Economische visie digitaliseringsstrategie ontbreekt in Miljoenennota

Gebrek aan invulling digitale strategie staat haaks op grote digitale ambities - De Miljoenennota toont een opvallend gebrek aan daadkracht als het aankomt op het zekerstellen van het toekomstig verdienvermogen van Nederland. Dat is de reactie van Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) op de Miljoenennota 2019.



Hoewel het kabinet-Rutte III er in de afgelopen juni gepubliceerde digitaliseringsstrategie zelf voor pleit dat Nederland de digitale koploper van Europa wordt, blijkt nog niet dat het ook bereid is om te investeren in die ambitie.



Digitale ambities

Michiel Steltman, directeur van Stichting DINL, stelt dat het gebrek aan invulling van de digitale strategie haaks staat op de grote digitale ambities van het kabinet. "Het beleid voor 2019 gaat vooral over eerlijk verdelen en de investeringen zijn gericht op het behouden van bestaand verdienvermogen. Niemand lijkt zich zorgen te maken over wat er over tien of tiwntig jaar te verdelen valt. Zoals de zaken er nu voor staan wil het kabinet van alles maar zal de markt er volledig op eigen kracht voor moeten zorgen dat het ook gebeurt. Bedrijven moeten niet alleen investeren in digitalisering, maar ook in beschermen van data en digitale weerbaarheid. Het bedrijfsleven moet de daarvoor benodigde infrastructuur volledig zelf regelen. Aanbieders van digitale infrastructuur moeten fors gaan investeren in nieuwe communicatietechnologie, betalen daarbij ook precario en leges en moeten zelfs grote bedragen in de schatkist storten voor telecomfrequenties. Niets daarvan komt ten goede aan die digitale ambities."



Nieuwe digitale wetgeving

"Daarbovenop komt een stortvloed aan nieuwe digitale regelgeving vanuit de EU, is er het feit dat de sector met moeite aan personeel kan komen en zijn er knelpunten zoals tekort aan energie voor nieuwe datacenters", vervolgt Steltman. "Dat de sector ondanks dat toch hard weet te groeien is een indicatie van de kracht van de digitale economie. Maar het huidige overheidsbeleid is wel een erg riskante benadering van de wens om digitale koploper te worden en zo dat nieuwe verdienvermogen te creëren."

DINL vindt dat het tijd wordt voor een heldere economische toekomstvisie. Automatisering, robotisering en de groei van de digitale sector bieden ongekende kansen en ook oplossingen voor maatschappelijke problemen. Maar met beleid dat eerder remmend dan stimulerend uitpakt zullen die kansen door andere landen worden verzilverd en kan de economische groei stagneren. Overheden in omringende landen zoals Noorwegen, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk investeren wel in digitalisering en de daarvoor benodigde infrastructuur. De koepel wijst erop dat de rijksoverheid in de vorige eeuw wel investeerde in de randvoorwaarden voor bestendige economische groei, met het oog op de lange termijn.

"Maken we de digitale ambities concreet, of kiezen we collectief voor een laisser faire benadering en voor achterover leunen? De economische voorspoed in Nederland is een uitgelezen moment om door te pakken en voor te sorteren op de toekomst. Daar horen fundamentele keuzes en ook investeringen bij," aldus Steltman.