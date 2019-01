 Meer vraag naar securityspecialisten dan ooit

2018 was het jaar van de securityspecialist - Met het laatste kwartaal van 2018 achter de rug blikken we terug op een veelbewogen jaar op de ICT arbeidsmarkt. Een recordjaar als het gaat om het aantal ICT-vacatures. Nog nooit was de vraag naar ICT professionals zo groot als het afgelopen jaar.



De grootste stijger van 2018 is de securityspecialist. Met een groei van 62 procent staat deze functiegroep stipt op een. Het laatste kwartaal zagen we de markt iets stabiliseren. Bij geen enkele functiegroep signaleerden we dan ook een groteren daling, of stijging, dan negen procent. Twee functiegroepen vielen op. Want de vraag naar dataspecialisten is met een stijging van negen procent boven gemiddeld. Daarentegen valt de substantiële daling van de vraag naar digitalmediaspecialisten in negatieve zin op. Dit en meer concludeert iSense in haar ICT-arbeidsmarktrapportage van het afgelopen kwartaal.



62 procent meer vraag naar securityspecialisten in 2018

Dit jaar was het jaar van de securityspecialist. Met een groei van maar liefst 62 procent staan zij bovenaan de lijst van meest gevraagde functies. Al was Q4 niet in lijn met deze enorme groei die de vraag naar deze functiegroep heeft doorgemaakt. Toch stijgt deze groep procentueel over het jaar gezien boven alle anderen uit."Het is natuurlijk geen verrassing dat er veel meer vacatures openstaan voor securityspecialisten," zegt iSense. "De nieuwe wetgeving en de nieuwsberichten over datalekken en hacks zorgen ervoor dat security hoger op de agenda van organisaties is komen te staan. Daarnaast is Security tegenwoordig in bijna elke rol relevant. Van managers, architecten en , beheerders tot, developers, testers en eindgebruikers: de component komt in de meest uiteenlopende rollen terug."



Vraag naar dataspecialisten onverminderd groot

Over het hele jaar zagen we al een flinke stijging in het aantal vacatures voor dataspecialisten. Dit laatste kwartaal zette deze trend zich onverminderd voort. Want ook dit kwartaal stonden er voor dataspecialisten negen procent meer vacatures open. De uitschieters binnen deze functiegroep waren vacatures met de vraag naar 'business objects' en 'Cognos'. Deze stegen met maar liefst twintig procent.



Digitalmediaspecialisten: van grootste stijger naar grootste daler

Waar de vraag naar digitalmediaspecialisten vorig kwartaal nog tot de grootste stijgers behoorde, is het tij dit kwartaal weer gekeerd. Reden voor bezorgdheid is dit echter niet. De verschillen zijn namelijk klein te noemen. Vergeleken met vorig kwartaal is er slechts een daling van zes procent te zien in het aantal online geplaatste vacatures.

