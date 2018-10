 Data-, security- en digital media specialisten meest gevraagd

Vraag naar data specialisten explosief gestegen - De periode na de zomervakantie is elk jaar een periode waarin we een flinke groei zien in het aantal online geplaatste vacatures. Dit jaar was dat niet anders.



Uit de cijfers blijkt namelijk dat er in het derde kwartaal van dit jaar maar liefst 22 procent meer vacatures online zijn geplaatst in vergelijking met het kwartaal ervoor. De vraag naar security specialisten heeft zelfs een nog sterkere groei doorgemaakt afgelopen kwartaal. Er werden namelijk 40 procent meer vacatures online geplaatst voor security specialisten ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Ook naar data specialisten en digital media specialisten was er meer vraag dan anders. Dit en meer concludeert iSense ICT Professionals in haar ICT-arbeidsmarktrapportage van vorig kwartaal.



40 procent meer vraag naar security specialisten

Met de grote media aandacht van de laatste tijd is het misschien niet zo verrassend dat de vraag naar security specialisten enorm toeneemt. Met ruim 40 procent is dit een van de grootste stijgingen die wij de afgelopen jaren voor deze beroepsgroep hebben gesignaleerd. Het aantal vacatures voor deze professionals is in de afgelopen twee jaar zelfs meer dan verdubbeld.



Vraag naar data specialisten explosief gestegen

Waar er in het laatste kwartaal van 2015 nog ongeveer duizend vacatures openstonden voor data specialisten, is dat aantal inmiddels ruim verdubbeld. De afgelopen drie jaar heeft iSense het aantal vacatures zelfs bijna in een rechte lijn zien stijgen. Ook tijdens het derde kwartaal was dit het geval. Zo staan er een vijfde meer vacatures open voor data specialisten vergeleken met een kwartaal eerder.



Ook digital media specialisten populair

Met een stijging van ruim 30 procent over de gehele functiegroep, is de stijging in de vraag naar digital media specialisten opvallend te noemen. Als we naar de functies kijken die onder deze categorie vallen, zien we vooral een grote bulk extra vacatures voor user interface designers. Het is zelfs bijna een verdubbeling; van 364 geplaatste vacatures in het tweede kwartaal naar 529 vacatures in het derde kwartaal van 2018.