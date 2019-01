 Zo zorgt u voor bevlogen medewerkers

Rapport over wereldwijde CO2-uitstoot vraagt om actie - Met een alsmaar stijgende CO2-uitstoot zijn duurzame maatregelen vanuit het bedrijfsleven harder nodig dan ooit. Volgens Geanne van Arkel, Head of Sustainable Development bij Interface en MVO-Manager van het Jaar 2018, vervullen bevlogen medewerkers een sleutelrol.



Duurzaam ondernemen kan alleen als de hele organisatie er ook echt in gelooft. Maar hoe zorgt u daarvoor? Van Arkel geeft tips.

2017 was geen best jaar als het gaat om de reductie van CO2-uitstoot. Wereldwijd viel de CO2-uitstoot 1,6 procent hoger uit dan het jaar ervoor. In 2018 zijn we waarschijnlijk verder uit de pas gelopen. Volgens een recent verschenen rapport schatten onderzoekers de stijging in dat jaar op maar liefst 2,7 procent. Dat terwijl voor het behalen van de gestelde klimaatdoelen een forse reductie vereist is.



Nauwelijks effect

Het bedrijfsleven ligt onder een vergrootglas. Bedrijven spelen immers een niet te onderschatten rol in het terugdringen van CO2-emmissie. Het succes staat of valt echter met de wil van medewerkers. Voor een geslaagde duurzame strategie is de medewerking en het 'geloof' van medewerkers cruciaal.

In de praktijk blijkt helaas nog weleens dat zij de duurzame ambities juist belemmeren. Bovendien worden duurzaamheidsmaatregelen vaak top-down bepaald met weinig mogelijkheden voor een dialoog. Het gevolg: genomen maatregelen sorteren nauwelijks effect.



Acht maatregelen

Interface heeft in de afgelopen 27 jaar diverse benaderingen getest en uitgeprobeerd. Deze acht maatregelen waren volgens Van Arkel succesvol:



1. Doe meer dan sporadische toespraken

Om ervoor te zorgen dat duurzaamheid geïntegreerd is in de bedrijfsvoering, is het van belang dat directeuren en managers hier ook iedere dag mee bezig zijn en erover communiceren. "Met sporadische toespraken over milieukwesties bereiken organisaties namelijk te weinig," weet Van Arkel.

"Communiceer bij vrijwel iedere mogelijkheid over de duurzaamheidsstrategie. Denk hierbij aan het plaatsen van de boodschap in brieven, offertes, brochures en op de website. Of op T-shirts voor het personeel en de koffiemokken die iedereen dagelijks gebruikt. Maar ook op het verpakkingsmateriaal van een product."



2. Toon de passie voor duurzaamheid

Door het tonen van passie voor een duurzame doelstelling worden medewerkers geïnspireerd en gemotiveerd om zelf ook iedere dag een bijdrage te leveren. "In plaats van een verplichte doelstelling wordt duurzaamheid zo een persoonlijke kwestie," zegt Van Arkel.



3. Practice what you preach

Voortdurende communicatie over de duurzaamheidsinspanningen is cruciaal. Toch kan er bij medewerkers een cynische houding ontstaan. Bijvoorbeeld als concrete acties achterwege blijven, lastige uitdagingen niet worden erkend en boodschappen tegenstrijdig zijn. "Enthousiaste medewerkers die het idee hebben dat er niet naar hen geluisterd wordt, raken gefrustreerd en spannen zich niet meer verder in," verduidelijkt Van Arkel.



4. Overtuig medewerkers met een gerichte, persoonlijke aanpak

Bedrijfsbrede interne communicatiecampagnes over duurzaamheid zijn volgens Van Arkel weinig efficiënt. Organisaties kunnen zich beter richten op specifieke groepen binnen de organisatie. "Door duurzaamheidsinformatie te bieden die relevant is voor specifieke functies maken organisaties meer kans om medewerkers te overtuigen."



5. Stel doelen op

Zie duurzaamheid niet als een bijkomstigheid, maar formuleer het als een doelstelling. Een algemeen directeur hoort volgens Van Arkel van ook op zeer regelmatige basis te informeren in hoeverre de doelstellingen zijn gerealiseerd. "Ook in tijden dat het economisch iets minder gaat met het bedrijf."



6. Geef duurzaamheid status

Bouw een netwerk van interne ambassadeurs op die duurzaamheidsthema's binnen het bedrijf promoten. Deze rol moet uiteindelijk een interne status opleveren. Tips van Van Arkel zijn:

Benoem medewerkers op basis van hun verdiensten als ambassadeur.

Beloon de ambassadeurs. Dit hoeft overigens niet met geld gepaard te gaan.

Train ambassadeurs grondig, laat ze essays schrijven en laat deze door kundige mensen beoordelen. 7. Maak mensen verantwoordelijk voor duurzaamheidsdoelstellingen

Vergroot de toewijding van medewerkers door ze verantwoordelijk te stellen voor duurzaamheidsdoelstellingen. "Denk hierbij aan het opstellen van een kwartaalverslag dat gepresenteerd moet worden aan de Raad van Bestuur," geeft Van Arkel als voorbeeld. "Durf ook actie te ondernemen als de doelstellingen niet gehaald worden."



8. Investeer in medewerkers

Zorg ervoor dat medewerkers uitgedaagd worden om zelf met nieuwe ideeën te komen. Bestaande systemen, procedures en werkwijzen kunnen efficiënter gemaakt worden. Maar met het ontwikkelen van nieuwe en betere processen is ook veel winst te behalen.

Van Arkel: "Organisaties doen er daarom goed aan om meer te investeren in hun medewerkers in de vorm van trainingen en het aanreiken van middelen. Bovendien is het raadzaam om medewerkers regelmatig in contact te laten komen met externe duurzaamheidsdeskundigen."