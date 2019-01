Manager, koester uw millennial! Drie tips om de potentie van jonge werknemers te ontketenen - De millennial is lui, narcistisch en verwend. Toch? De werkelijkheid is een stuk genuanceerder dan dat. Een recente analyse van de millennial en de bijbehorende vatbaarheid voor burn-outs legde de vinger op de zere plek.



Die zere plek is: de mentale belasting van de constante stroom aan werk-, privé- en zorgtaken is voor deze generatie ongekend. Het artikel ging viral en in de reacties ontwaarde zich een zucht van herkenning. Deze groep mensen – voor zover u kunt generaliseren voor een gezelschap variërend van achttien tot 38 jaar – ervaart vaak een zodanige disbalans tussen werk en privé, dat het evenwicht hierin een stip ver op de horizon lijkt.

Dit terwijl er een hoop potentie zit in deze groep. Millennials functioneren heel anders op de werkvloer dan de generaties daarvoor; ze zijn flexibeler, creatief en ook nog eens idealistisch. Het zijn job hoppers, maar voelen zich ook heel betrokken bij hun werk, zolang ze maar de kans krijgen. Een balans vinden tussen werk- en privé lijkt in deze generatie niet aan de orde; werk is een verlengstuk van wie ze zijn. Een baan moet uitdagend, creatief en simpelweg ‘cool’ zijn, maar tegelijkertijd moet de millennial jongleren in een wereld van weinig stabiliteit en veel sociale druk. Hoe kun je hier als werkgever het beste mee omgaan en ervoor zorgen dat het potentieel van de millennial optimaal wordt benut? Marijn de Geus, CEO van Faculty of Skills, geeft werkgevers advies.

Stel het belang van groei boven salaris

Van millennials wordt vaak gezegd dat ze idealistisch zijn, maar dat wil niet zeggen dat ze voor een habbekrats naar kantoor komen. Toch staat deze groep mensen daadwerkelijk anders in het leven en kijken ze anders naar geld. Een grote som spaargeld op de bank is niet het hoogste doel en wellicht ook niet nodig voor mensen die midden in de ‘shared economy’ staan. Veel tijdelijke en flexibele contracten dwingen de millennial ook anders om te gaan met geld en toekomst. Hij of zij wacht het vaste contract niet af en kiest voor groei boven geld. De millennial ziet in dat het belangrijker is om zich te ontwikkelen, professioneel en persoonlijk, om flexibel en goed inzetbaar te blijven. Het is aan de werkgever om die groei te faciliteren. Ga het gesprek aan en maak helder waar de kansen en dromen liggen. Het 5V-proces van Appreciative inquiry kan hierbij een leidraad zijn. De vijf stappen (verkennen, vertellen, verbeelden, vormgeven en verwezenlijken) kunnen op een positieve manier inspiratie geven voor een nieuw toekomstbeeld. Deze vorm van communicatie tussen werkgever en werknemer geeft energie om deze toekomst samen waar te maken. De betrokkenheid van de werknemer groeit. Zorg voor gelijkwaardigheid

Naast een gesprek gericht op ontwikkeling, is je communicatiestijl belangrijk. De millennial kent een diepgeworteld idee van gelijkwaardigheid en wil meetellen. "Mijn mening doet ertoe, ook al ben ik jonger en minder ervaren dan jij." Het zou zonde zijn om door een gebrek aan communicatie verfrissende ideeën mis te lopen. Dit vraagt om een nieuwe manier van samenwerken en leidinggeven. Oprechtheid is daarbij heel belangrijk. Werk echt samen met medewerkers, zorg dat iedereen gehoord wordt en geef vertrouwen, ook als het spannend wordt. Luister naar iedereen en waardeer medewerkers om wat ze inbrengen. Een informele leiderschaps- en communicatiestijl past hierbij, maar houd het gesprek wel inhoudelijk. Zorg dat u als leidinggevende het juiste vocabulaire paraat hebt om een open gesprek te aan te gaan. Durf daarbij ook uw eigen kwetsbaarheid te laten zien. Help grenzen stellen

De flexibiliteit, ambitie en het grote verantwoordelijkheidsgevoel van de millennial hebben ook een keerzijde. De combinatie van vrijheid en hoge eisen die gesteld worden (en die de millennial aan zichzelf stelt) kunnen leiden tot een burn-out. Ondanks de grote behoefte aan vrijheid, wil ook deze medewerker weten wat er van hem of haar verwacht wordt. Wees daar dus duidelijk over en ga opnieuw het gesprek aan. Stel samen doelen op en coach de medewerker om die te bereiken. Een keer per jaar een traditioneel functioneringsgesprek is dan niet genoeg. Ga continu de dialoog aan met je medewerker om groeikansen en mogelijke pijnpunten op tijd te ontdekken. "Al deze vaardigheden voor leidinggevenden zijn te trainen," licht De Geus toe. "Veel doen, oefenen, feedback krijgen en nog eens proberen. Aangezien het aansturen van deze doelgroep echt anders is dan bij een eerdere generatie, kan het ook helpen gesprekstrainingen op het gebied van leiderschap te volgen. Schrijf de millennial dus niet af, maar zorg dat u juist de vruchten plukt van deze kennis en nieuwe mentaliteit."

