 Meest Invloedrijke Recruiter 2018 bekend

Ervaren recruiters en aanstormende HR-talenten winnen prijs - Dinsdag 22 januari maakte de vakjury tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van Recruiters United de winnaars bekend van de verkiezing Meest invloedrijke Recruiter 2018, #MIR2018.



Achttien ervaren recruiters en twee talenten waren dit jaar genomineerd. De vakjury koos uit beide categorieën een winnaar.



De jury

De jury bestaat uit Gusta Timmermans (voorzitter Recruiters United), Marco Hendrikse (Hoofdredacteur PW), Tamara Rood (winnaar 2017 en opvolger Olfertjan Niemeijer), Ronald van Driel (onder andere docent Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie) en Ellen van Hierden (onder andere directeur Academy for Recruitment). Wederom gaven alle deelnemers via het videoplatform Cammio antwoord op lastige vragen in een poging hun nominatie om te zetten naar winst. Door het beantwoorden van die vragen, specifiek opgesteld om kennis en ervaring te toetsen, konden de deelnemers laten zien dat ze de titel Meest Invloedrijke Recruiter 2018 verdienden.



Vijf vragen

De vijf vragen die ze moesten beantwoorden:

Wat is uw grootste recruitment-succes van het afgelopen jaar geweest? Wat is uw belangrijkste recruitment-innovatie van het afgelopen jaar geweest? Wat hebt u het afgelopen jaar gedaan om bij te blijven in het vak? Hoe heeft u uw kennis over het vak het afgelopen jaar binnen en buiten uw bedrijf gedeeld? Wat is volgens u de belangrijkste recruitment trend voor 2019?

Winnaars Meest Invloedrijke Recruiter 2018

De overall winst gaat dit jaar naar Monique de Jong! Ondanks ijzersterke concurrentie van Martijn Smit (Interim Recruitment Manager, werkzaam bij Transdev vanuit AdverOnline), kwam Monique (Interim Recruiter, onder andere werkzaam voor Domus Magnus) volgens de jury het sterkste uit de bus. Beide video’s sprongen in het oog dankzij hun enthousiaste presentaties, maar Monique was simpelweg de beste. Zij gaat er dus met de winst voordoor.

Lena Kucinskaite (WeAreKeen) is dit jaar uitgeroepen tot Meest Invloedrijk Recruitment Talent 2018! Vooral haar enthousiasme en leergierigheid sprongen in het oog bij de jury. Ze was duidelijk bezig met het helpen van haar klanten en gebruikte verschillende persona’s in haar filmpje.

Monique en Lena hebben tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van Recruiters United een mooi certificaat uitgereikt gekregen uit handen van initiatiefnemer Bas Westland. Van Gusta Timmermans ontvingen beiden een jaarlidmaatschap van Recruiters United cadeau. En uiteraard mogen ze aanschuiven aan de Ronde Tafel met de winnaars van de publieksprijs.



Winnaars publieksprijzen

Ook was er, net als vorig jaar, naast de juryprijs een publieksprijs. In een jaar waarin er meer stemmen binnen kwamen dan óóit kwam Michelle Thijssen als overall publiekswinnaar uit de bus. De Managing Consultant HR bij Personato pakt daarmee ook de publieksprijs in de categorie Agency Recruiters. Vlak achter Thijssen eindigde Bryan Peereboom. Daarmee pakte hij de Publieksprijs Corporate. Dat blijkt echter op het nippertje te zijn, want hij neemt op het nippertje de eerste plek over van Jamie van Raaij, IT Recruiter bij Yacht. Zij was helaas het slachtoffer van een groter aantal ongeldige stemmen. In de categorie Interim ging Tessa de Jong, Corporate Recruiter bij Koopman Logistics, onbedreigd met de winst aan de haal. Sven Zegers, ook van Personato, pakte de winst in de Talent Categorie. Hij ging in de laatste dagen Sylvia Wools van Achmea voorbij.