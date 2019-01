 De digitale route voor 2019

Bedrijven moeten nieuwe technologieën met meer vertrouwen tegemoetzien - Nu alle terug- en vooruitblikken rondom de jaarwisseling zijn geïnventariseerd, is het tijd om de balans op te maken. 2018 gaat de geschiedenis in als het jaar waarin vaak werd geïllustreerd hoe technologie níet moet: datalekken, ongelukken met zelfrijdende auto’s en de dramatische daling van de Bitcoin.



Gelukkig ziet 2019 er op digitaal gebied een stuk rooskleuriger uit. Euan Davis, Europees leider bij het Future of Work centrum van Cognizant, doet vijf voorspellingen voor dit jaar.



Machine learning wordt deep learning

Dat machine learning en AI niet meer weg te denken zijn uit de wereld anno nu, is geen verrassing. Nu is de tijd rijp om te kijken naar hoe het beter kan. Het komende jaar staat in het teken van doorontwikkeling en het vervangen van machine learning. Want waar machine learning enorme hoeveelheden gegevens en voorbeelden nodig heeft om zichzelf te ‘programmeren’, heeft deep learning dat een stuk minder. De hardware om dit type leren te ondersteunen is al op grote schaal beschikbaar. Intel's Nirvana chipset en zelfs de A12 bionische chip in de iPhone XS (Max) en XR zijn daar goede voorbeelden van. Deep learning is ongelabeld, ongestructureerd en ongemonitord. Er wordt veel van deze technologie verwacht op het gebied van oliewinning, energienetwerkbeheer, medische diagnoses, zoals epilepsie, en grenscontrole in 2019.



De machine wordt een collega

Waar eerst vooral angst overheerste dat banen zouden verdwijnen door de intrede van machines, zien bedrijven nu vooral de positieve impact die ze kunnen hebben. Er worden talentpools aangelegd voor banen waarbij machines en mensen naast elkaar kunnen werken. Vooral in de gezondheidszorg en het bankwezen hebben hoogopgeleide professionals juist baat bij extra technologie. En hoewel er zeker ook branches zijn waarin mensen worden vervangen door machines, zullen er ook juist geheel nieuwe functies ontstaan, zoals duidelijk werd in het rapport over 21 banen (en nog 21 extra banen) van de toekomst. Machine-risicomanagers en andere soortgelijke functies komen tot leven; menselijk werk wordt niet vervangen, maar juist verbeterd.



Van plasticsoep naar verpakkingsvrij

De verwoestende gevolgen van plastic afval zijn in 2018 pijnlijk duidelijk geworden. De tech-sector onderneemt nu actie: Google heeft onlangs de Impact Challenge aangekondigd, een nieuw fonds dat 22 miljoen euro beschikbaar stelt voor bedrijven die AI gebruiken om milieu- en sociale kwesties aan te pakken. Ook bedrijven gebruiken innovatieve oplossingen in strijd tegen de plastic crisis. Het Britse cosmeticabedrijf Lush is al lang voorstander van afvalvermindering – meer dan 40 procent van hun assortiment is verpakkingsvrij. Ze gaan nu een stap verder door de Lush Lens app te gebruiken, die wordt aangedreven door Tensorflow van Google en gebruikmaakt van AI en productherkenning om uiteindelijk verpakkingen helemaal overbodig te maken. Momenteel wordt met deze technologie geëxperimenteerd in een winkel in Milaan die honderd procent verpakkingsvrij is. De verwachting is dat steeds meer tech-giganten in Google’s voetstappen treden in 2019, door innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor kwesties op het gebied van duurzaamheid.



Slim omgaan met talent

Als consument zijn we gewend aan een digitaal leven op maat; we winkelen online, bankieren mobiel, sporten via een app en we kijken tv (Netflix) op basis van onze persoonlijke data. In 2019 wordt op grote schaal gebruik gemaakt van menselijke data om dit ook te laten doorsijpelen naar de werkplek. Menselijk gedrag op het werk krijgt meer aandacht, door bijvoorbeeld:

Mensen hun onbewuste vooroordelen niet over te laten dragen naar intelligente systemen, door ze daar op te attenderen.

De slimme werkplek te laten intreden, dankzij slimme kantoren op basis van sensoren, IoT en big data.

Ontwikkeling van de werknemer hoog op de agenda te zetten, die dankzij responsive learning programma’s per persoon kan worden bijgehouden.



Focus op ethiek in innovatie

Dat de EU erop aandringt bij bedrijven en onderzoekers om bij de ontwikkeling van AI ethiek en transparantie voorop te zetten, geeft al aan dat ethiek bij de technologische besluitvorming in 2019 een grote rol gaat spelen. Zo moeten de zorgen omtrent AI en klantdata weg worden genomen. Er zal steeds vaker een raad van bestuur worden opgericht met bijvoorbeeld economen, filosofen, advocaten en vertegenwoordigers. Zij kunnen technologische investeringen monitoren en toezicht houden op het strategisch gebruik van data. Bedrijven worden geadviseerd bij de ontwikkeling van op ethische wijze ontworpen, datagestuurde producten en diensten.

Kortom, 2019 wordt een belangrijk jaar voor grote wereldmerken, gezien de druk op het milieu, de toenemende vraag van klanten en de opkomst van AI. "Om het komende jaar vooruitgang te boeken, moeten bedrijven de nieuwe technologieën met meer vertrouwen tegemoetzien," zegt Euan Davis. "Of u er als bedrijf nu voor vreest of juist naar uitkijkt, innovaties zijn op elke bedrijfsstrategie van invloed. Ofwel door ze in bestaande modellen te integreren, ofwel door nieuwe te creëren. Alleen zo kunt u als bedrijf voldoen aan de behoeftes van de steeds kritischer wordende consument."