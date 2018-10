 Sociale disruptie heeft grotere impact dan technologische

‘De kracht van flex en sociale disruptie’ - De arbeidsmarkt is flink in beweging. Er zijn niet alleen meer mensen aan het werk, er worden ook banen vervangen door technologie en steeds meer (jonge) professionals kiezen voor zelfstandig ondernemerschap.



Nieuwe ontwikkelingen leiden tot nieuwe vormen van samenwerken, organiseren en leidinggeven. De vraag is hoe organisaties van verschillend formaat hierop in kunnen spelen. Hoe blijf je mensen binden en boeien? En hoe wordt en blijft u innovatief en flexibel? In het rapport ‘De kracht van flex en sociale disruptie’ gaan ABN AMRO en Between Staffing in op deze vraag. Het rapport is gebaseerd op meerdere onderzoeken, waaronder het ZP Onderzoek dat Between Staffing deed onder 1.442 zelfstandig professionals.



Strategische personeelsplanning faalt

De huidige economische groei leidt tot schaarste van zowel vaste medewerkers als flexkrachten. Welke invloed nieuwe technologieën in de toekomst zullen hebben is nog onzeker. Deze onzekerheid is een van de factoren waardoor de strategische personeelsplanning van grote organisaties faalt. Want hoe bereiden ze zich voor op een wereld waarvan niemand weet hoe die eruit gaat zien? Een andere oorzaak voor een falende personeelsplanning is de nog altijd aanwezige scheiding tussen vast en flex. De vraag is dan ook: Voor welke kernactiviteiten is een vast contract nodig? En kunnen medewerkers met flexibele contracten ook kernfuncties uitvoeren? Dergelijke vragen brengen de arbeidsmarkt in beweging en leiden tot nieuwe organisatievormen, nieuwe samenwerkingsverbanden, diversiteit op de werkvloer en nieuwe vormen van leiderschap.



Onderzoeksresultaten

Uit het ZP Onderzoek dat Between Staffing uitvoerde onder 1.442 zelfstandig professionals (zp’ers), blijkt dat zij samenwerken, klantgerichtheid en aanpassingsvermogen de belangrijkste competenties vinden voor het werken in een team. Nieuwe leiders moeten volgens hen een duidelijke visie hebben, overtuigingskracht bezitten, analytisch vermogen hebben en ondernemerschap tonen. Opvallend is dat zp’ers met name ingezet worden voor exploitatie (76 procent); het verbeteren van de efficiency en het doen van kleine verbeteringen aan bestaande producten voor bestaande markten. Dit terwijl 57 procent van de zp’ers het liefst bezig is met exploratie – experimenteren, risico’s nemen, ontdekken en innoveren. Aangezien steeds meer jonge professionals kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap is het van groot belang uit te zoeken hoe deze groep het beste ingezet kan worden.

Marc Loo, commercieel directeur bij Between Staffing, stelt: "Teams veranderen en leiders daarmee ook. Uit het ZP Rapport blijkt dat visie met stip op één staat als belangrijkste leiderschapskwaliteit. Dat is ook niet gek, want visie geeft richting, motiveert medewerkers en vormt de paraplu voor de kernwaarden van de organisatie. Teams moeten goed met constante verandering om kunnen gaan. De combinatie van een leider met visie en een team bestaande uit een mix tussen vast en flex zorgt voor innovatie, creativiteit, stabiliteit en kennis. Een gouden combinatie."