 70 procent online ondernemingen doet internationaal zaken

Protectionisme remt groei internationaal zakendoen - Een nieuw wereldwijd onderzoeksrapport van Stripe laat zien dat toenemende barrières voor internationale handel de groei van een nieuwe generatie, snelgroeiende en op export gerichte online ondernemingen dreigt af te remmen.



Wereldwijd gezien doet 70 procent van de online ondernemingen internationaal zaken – een percentage dat veel hoger ligt dan in andere handelssectoren. In ons exportland Nederland ligt dit percentage met 76 procent zelfs hoger, maar toch lager dan in andere Europese landen, zoals Frankrijk (84 procent), Italië (78 procent) en Spanje (77 procent). Deze ‘Global Natives’ groeiden gemiddeld 141 procent sneller in omzet en vijftien procent sneller in het aantal medewerkers dan bedrijven die trager zijn met hun internationale expansie.



Global Native

Maar deze ‘Global Native’ ondernemingen stellen dat het toenemende protectionisme, importtarieven en regelgeving een gevaar vormen voor deze economische groei. Tot wel 38 procent van de nettowinst van deze ondernemingen wordt besteed aan het voldoen aan regelgeving en compliance. Daarbij zegt de helft van de respondenten dat deze kosten zelfs toenemen.



Uitbreiden buiten de landsgrenzen

Uit het rapport blijkt dat Nederlandse bedrijven in eerste instantie uitbreiden naar de EU (38 procent), gevolgd door Noord-Amerika (vijftien procent) en Zuid-Amerika (elf procent). De wijze waarop dit soort bedrijven internationale markten betreedt, is typerend voor online ondernemingen. 50 procent geeft aan dat social media het belangrijkste kanaal is om producten en diensten internationaal aan te bieden, belangrijker dan advertenties (43 procent) en het lokaliseren van websites (40 procent).



Internationaal talent

Naarmate meer bedrijven internationaal uitbreiden, wordt het steeds belangrijker om ook internationaal talent aan te trekken. Bijna driekwart van de ondervraagde ondernemingen is tegen strikt immigratiebeleid. Slechts de helft zegt dat zij goed tot zeer goed worden ondersteund door hun overheid bij het aantrekken en aannemen van internationaal talent.



Enkele opvallende uitkomsten:

Bedrijven groeien sneller dan ooit – 60 procent van de online ondernemingen met internationale klanten is al in het eerste jaar van hun bestaan internationaal actief geworden, in Nederland is dat 64 procent;

– 60 procent van de online ondernemingen met internationale klanten is al in het eerste jaar van hun bestaan internationaal actief geworden, in Nederland is dat 64 procent; Globalisatie is een feit – 80 procent van de online ondernemingen is van plan om hun internationale activiteiten in de toekomst verder uit te breiden. 46 procent zegt zelfs de internationale activiteiten ‘aanzienlijk’ te willen uitbreiden, in Nederland ligt dit laatste percentage iets lager (37 procent);

– 80 procent van de online ondernemingen is van plan om hun internationale activiteiten in de toekomst verder uit te breiden. 46 procent zegt zelfs de internationale activiteiten ‘aanzienlijk’ te willen uitbreiden, in Nederland ligt dit laatste percentage iets lager (37 procent); Online tools maken het makkelijker voor ondernemingen om internationaal te opereren – 68 procent van de online ondernemingen zegt dat het – vergeleken met 5 jaar geleden – dankzij online tools zoals Stripe nu makkelijker is om internationaal uit te breiden. Onder Nederlandse ondernemingen ligt dit percentage iets lager (60 procent);

– 68 procent van de online ondernemingen zegt dat het – vergeleken met 5 jaar geleden – dankzij online tools zoals Stripe nu makkelijker is om internationaal uit te breiden. Onder Nederlandse ondernemingen ligt dit percentage iets lager (60 procent); Belastingen en regelgeving maken internationale uitbreiding moeilijker – volgens de respondenten maken belastingen (38 procent) en regelgeving (36 procent) het moeilijker om internationaal uit te breiden. Nederlandse respondenten lijken hier minder last van te hebben (respectievelijk 24 procent en 25 procent);

– volgens de respondenten maken belastingen (38 procent) en regelgeving (36 procent) het moeilijker om internationaal uit te breiden. Nederlandse respondenten lijken hier minder last van te hebben (respectievelijk 24 procent en 25 procent); Startende online ondernemingen voelen zich voldoende gesteund door hun overheid – wereldwijd zegt ruim de helft (52 procent) van de respondenten tevreden te zijn over de steun die zij ontvangen van hun overheid bij het starten van een online onderneming. Onder de Nederlandse respondenten ligt dit percentage zelfs nog iets hoger (54 procent).

Barrière

"Dit onderzoek bevestigt wat wij zien als een duidelijke barrière bij het opschalen in Europa," zegt Matthijs Welle, CEO van Mews. "BTW- en data-regulering staan volop in de aandacht, maar Europa heeft nog een lange weg te gaan op weg naar het bieden van één interne Europese markt. Want veel andere belastingen en lokale regels (stedelijke en regionale belastingen, immigratie en financiële rapportage, etc.) zijn nog niet geharmoniseerd in de wijze waarop ze zijn opgesteld of worden geïnd. Dit laat duidelijk zien dat, hoewel Europa een hoop potentieel biedt, er nog veel werk aan de winkel is voordat we in deze regio kunnen concurreren op dezelfde schaal als in de VS of Azië."



Grensoverstijgende technologie

"Globalisatie is een van de hoekstenen van economische vooruitgang en innovatie," zegt Billy Alvarado, Chief Business Officer of Stripe. "Technologie die grenzen overstijgt heeft het speelveld voor zowel mensen als bedrijven radicaal veranderd en maakt het makkelijker om internationaal zaken te doen. Maar protectionisme zet een rem op de groei en het innovatietempo wereldwijd. Kleine ondernemingen worden hier disproportioneel hard door geraakt. Bij Stripe zijn we ervan overtuigd dat online ondernemingen over de hele wereld de sleutel in handen hebben om internethandel een sterke impuls te geven – en daarmee het wereldwijde BNP."