 Londen is de populairste stad om een internationale carrière te starten

Ervaring vergroten is de belangrijkste reden om in Londen te willen werken - Maar liefst elf miljoen Europeanen kozen Londen als hun favoriete stad, blijkt uit ons Europese onderzoek: De Global Talent Acquisition Monitor. De grootste concurrent van Londen is New York, gevolgd door Parijs en Berlijn.



De meeste Europese talenten die in Londen willen werken, komen uit Griekenland en Portugal. Meer dan een kwart van de Griekse en Portugese inwoners zou graag in deze stad werken. Ook is Londen populair onder Roemenen, Spanjaarden en Bulgaren. Toch wil lang niet iedereen die Londen koos, verhuizen voor haar of zijn baan. 42 procent zou bereid zijn om ook echt te emigreren naar het Verenigd Koninkrijk.



Waarom Londen?

Om Europees talent aan te trekken naar Londen is het belangrijk om te weten wat deze doelgroep drijft. De belangrijkste reden om in Londen te werken, is de mogelijkheid om de ervaring te vergroten. Daarnaast zijn de redenen ‘een internationale carrière starten’ en een ‘nieuwe taal leren’ belangrijker voor deze groep. Ook de mogelijkheid om werkervaring op te doen en carrière opties worden veel door deze groep genoemd.



Redenen om voor een baan te kiezen

Een goed salaris staat op nummer een om voor een baan te kiezen: voor ruim 60 procent is dit een belangrijke factor. Maar ook een goede privé/werkbalans en carrièremogelijkheden zijn belangrijk bij deze doelgroep. Mocht u Europese talenten willen aantrekken dan is het ook handig om naar de arbeidsvoorwaarden te kijken. De top drie voor deze doelgroep bestaat uit: flexibele werktijden, vakantiegeld en compensatie voor onregelmatige werktijden of overwerk.



Favoriete werkvelden

Europeanen die in Londen willen werken, zouden dit het liefst in deze vakgebieden doen:

Kunst/entertainment/recreatie

Informatie en communicatie

Educatie

Zorg en sociaal werk

Administratieve en ondersteunende diensten