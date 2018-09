 Zes redenen waarom u bij een internationaal bedrijf zou willen werken

Werken bij een internationaal bedrijf is een goede manier om u te ontwikkelen - Steeds meer bedrijven gaan de grens over. Om te groeien, om meerdere markten aan te boren of om de concurrentiepositie op peil te houden. Internationale bedrijven in Nederland zorgen voor maar liefst 40 procent van de banen.



Keuze genoeg, maar het werken voor een internationaal bedrijf verschil van het werken voor een organisatie die maar in één land actief is. Welke verschillen maken het dat u juist zou moeten kiezen voor internationale speler? Oprichtster van internationaal co-working concept Merkspace, Sapir Sphigel, weet met wereldwijd zes vestigingen wat het kan opleveren en vertelt het.



1. Er zijn meer doorgroeimogelijkheden

Internationale bedrijven zijn constant bezig met ontwikkeling en het stimuleren van groei. Dit brengt veel kansen met zich mee voor de medewerkers. Een internationaal bedrijf groeit niet alleen in het aantal landen waarin zij opereert, maar ook in functies en afdelingen. Dit biedt kansen om mee te groeien met het bedrijf en uzelf te ontwikkelen. Takenpakketten en rollen kunnen snel worden uitgebreid en er zijn volop doorgroeimogelijkheden, ook voor projecten in andere landen. Veranderen uw interesses? Dan is de kans groot dat er nieuwe passende functie voor u binnen hetzelfde bedrijf wordt gevonden. Hoe langer u voor het bedrijf werkt, hoe groter de voordelen. Medewerkers die meegroeien met het bedrijf en dus de waarden van het bedrijf kennen, worden vanzelfsprekend steeds belangrijker voor internationale bedrijven. Dit wordt beloond.



2. Investeren in training en ontwikkeling

Een internationaal bedrijf staat gelijk aan hogere budgetten. Niet alleen voor marketing en productontwikkeling, maar ook voor persoonlijke ontwikkeling. Om personeel te laten groeien en zo goed en efficiënt mogelijk te laten werken, wordt er geld vrijgemaakt voor trainingen. Heeft u zelf een idee voor een (avond)opleiding naast uw baan die u verder zal helpen op de werkvloer? Met een goede onderbouwing is de kans groot dat hiermee wordt ingestemd.



3. Het bedrijf is de facilitator

Werken voor een internationaal bedrijf betekent stabiliteit. Randzaken zijn goed geregeld, contracten zijn duidelijk en er is vaak sprake van goede aanvullende arbeidsvoorwaarden. Als medewerken heeft u hierdoor geen andere dingen aan uw hoofd dan het uitvoeren van uw functie. Deze faciliterende rol die grote bedrijven op zich nemen, geeft rust. Daarnaast gaan internationale organisaties minder vaak failliet doordat vestigingen en landen elkaar compenseren én bieden zij vaak hogere lonen.



4. U wordt niet in het diepe gegooid

Grote bedrijven hebben veel mensen in dienst van allerlei niveaus die samenwerken op verschillende afdelingen. Grote kans dat u als nieuweling terecht komt tussen ervaren collega’s. In tegenstelling tot trial-and-error bij startups en kleinere bedrijven, kunnen zij u alles vertellen over het reilen en zeilen binnen de organisatie, wat wel en niet werkt en specifieke kennis voor uw vakgebied. Ook wordt er vaak gewerkt met verschillende feedbackmomenten. Dit houdt u scherp.



5. U bouwt aan een wereldwijd netwerk

Werken bij een bedrijf dat internationaal opereert, biedt de kans om uw netwerk te vergroten. Uw collega’s werken vanuit verschillende locaties en landen, waardoor u nationale én internationale connecties kunt opbouwen. Via-via is altijd iemand te vinden die u verder kunt helpen. Of het nu een specialistische werk-gerelateerde vraag is, een tip voor die internationale reis of als u ambities hebt voor een internationale carrière, een wereldwijd netwerk komt van pas.



6. Meer ideeën, meer creativiteit

Door de grote hoeveelheid collega’s in binnen en buitenland, komt u in aanraking met verschillende culturele achtergronden. U leert niet alleen veel over hun land, cultuur en omgangsvormen, maar u steekt ook wat op over verschillende visies. Goed voor uw eigen ontwikkeling, maar ook voor het bedrijf en uw functie. Een omgeving waarin mensen verschillende ideeën en perspectieven hebben, staat namelijk gelijk aan meer creativiteit en nieuwe inzichten.



Kortom, werken bij een internationaal bedrijf is een goede manier om meer te leren, uzelf te ontwikkelen, creativiteit te stimuleren én zorgt voor stabiliteit. Waar wacht u nog op?