 Vraag naar dataspecialisten verdubbeld

Dataspecialist heeft de banen voor het uitkiezen - De laatste drie jaar is het aantal dataspecialisten zo goed als verdubbeld. Stonden er in het derde kwartaal van 2015 nog grofweg 1100 vacatures online voor dataspecialisten, zijn dat er nu al meer dan 1900.



In een groot gedeelte van deze vacatures wordt gevraagd naar ‘BI & Business Objects’. Daar werden namelijk bijna 33 procent meer vacatures voor online geplaatst. Dit en meer constateert iSense ICT Professionals in haar ICT-arbeidsmarkt kwartaalrapportage.

Ook voor database-administrators signaleert iSense een fikse stijging. Ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar werden er zeven procent meer vacatures online geplaatst. De meeste vraag binnen deze categorie is er naar ‘datamanagers’, waarvoor het aantal geplaatste vacatures steeg met meer dan twintig procent.



Geen sterke dalers

Echt sterke dalers zien we dit kwartaal niet. Alleen voor analisten (-een procent), digital media specialisten (-twee procent), architecten (-twee procent) en securityspecialisten (-twee procent) werden minder vacatures geplaatst. Binnen de categorie ‘architecten’ was er vooral minder vraag naar functioneel ontwerpers. Naar systeem- en solutionsarchitecten was juist meer vraag.

In de meeste provincies staat er ongeveer een gelijk aantal vacatures open. Twee provincies vallen op: Friesland en Drenthe. Deze provincies bungelen eigenlijk altijd onderaan de lijst als het gaat om aantallen vacatures. Voor Friesland stonden er dit kwartaal nog eens veertien procent minder vacatures online. En ondanks een stijging van veertien procent blijft ook Drenthe in aantallen vacatures achter op de rest van Nederland.



Meer vacatures

Voor twee branches zijn er dit kwartaal 23 procent meer vacatures online geplaatst. Zowel bij ‘media en communicatie’ als voor ‘politie en brandweer’ is deze stijging te zien. Minder vacatures zijn er geplaatst in de branches ‘cultuur/recreatie’, ‘agrarisch/visserij’, facilitair/schoonmaak’ en ‘administratief/call center’. Naast de branche arbeidsbemiddeling, staat het leeuwendeel van de vacatures open in de branche ICT: logisch! Ook hier werd, ten opzichte van het eerste kwartaal, een flink aantal extra vacatures geplaatst; maar liefst zeventien procent meer.