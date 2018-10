 Zakelijke rijder vraagt om tussenauto

Zakenrijder wacht graag op EV die aan zijn eisen voldoet - Zakelijke rijders willen vanwege de lage bijtelling graag elektrisch rijden. Er is echter nog steeds weinig keuze in elektrische auto’s.



Veel zakelijke rijders zijn bereid hierop te wachten en 65 procent geeft aan de voorkeur te geven aan een ‘tussenauto’ voor één of twee jaar om daarna zo snel mogelijk toch elektrisch te gaan rijden.



Nieuwe bijtellingsregels

De verkoop van elektrische auto’s zit dit jaar behoorlijk in de lift. Tot en met september 2018 zijn er al 13.119 elektrische auto’s op Nederlands kenteken gezet. Dat is al bijna een verdubbeling van heel 2017 (7.958). Reden hiervoor zijn de nieuwe bijtellingsregels. Alleen op elektrische auto’s geldt er nog een korting op de bijtelling, waardoor u maar vierprocent betaalt in plaats van 22 procent. De ruim 13.000 auto’s is echter ten opzichte van het totaal aantal verkochte zakelijke auto’s nog steeds laag. Dit komt door de beperkte beschikbaarheid. Een zakelijke rijder wil graag wachten, 65 procent van alle zakelijke rijders is bereid te kiezen voor een ‘tussenauto’ voor een á twee jaar.



Steeds groter aanbod EV's

Tegenwoordig wordt er bijna elke maand een nieuwe Electric Vehicle (EV) gepresenteerd. Het aanbod nieuwe EV’s stijgt daarom procentueel aanzienlijk, maar nog niet genoeg. Verder zijn berijders die niet tot de doelgroep early adoptors horen ook kritisch. De EV moet ook aan de eisen voldoen en op zijn minst een actieradius hebben van 500 kilometer. Uit het jaarlijkse VZR onderzoek "Wat beweegt de zakelijke rijder?", gehouden onder 17.128 zakelijke rijders, blijkt dat de zakenauto een duidelijk onderdeel is van de gezinsmobiliteit, ook de EV. Hij moet bijvoorbeeld groot genoeg zijn, genoeg zitplaatsen hebben en het liefst een caravan kunnen trekken.



Tussenayto

Uit het onderzoek blijkt, dat 65 procent wel wil wachten op een geschikte EV. Men kiest dan voor een TUSSENAUTO. Dat is een zakenauto die u tijdelijk, een á twee jaar, rijdt zodat u daarna een elektrische auto kunt rijden die wél aan uw eisen voldoet. Steeds meer leasemaatschappijen, spelen in op deze behoefte door interessante shortleaseconstructies aan te bieden. Daarnaast is ook het verlengen van uw huidige leasecontract in voorkomende gevallen een optie.