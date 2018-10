 Schade door cybercriminaliteit dreigt te escaleren

Kosten cybercrime in 2021 gelijk BNP van Frankrijk en Verenigd Koninkrijk - Cybercriminaliteit dreigt de wereldmarkt in 2021 jaarlijks zes biljoen dollar te gaan kosten. Dat is gelijk aan het bruto nationaal product van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.



Door de snelle digitalisering nemen de cybersecurity risico’s snel toe en bedrijven kunnen maar moeilijk bijblijven. Dat blijkt uit onderzoek van ESI ThoughtLab, een economische denktank uit de Verenigde Staten.

ESI Thoughtlab deed onderzoek onder 1.300 grote organisaties, verrichte benchmarkonderzoek en hield diepte interviews met diverse experts. Voor het onderzoek werd samengewerkt met een groot aantal organisaties waaronder Protiviti, Baker McKenzie, CyberCube, HP Inc., KnowBe4, Opus, Security Industry Association en Willis Towers Watson.



Risico’s van digitale transformatie

Het onderzoek laat zien dat de risico’s snel toenemen naarmate organisaties meer investeren in digitalisering. 57 procent van de respondenten ziet het delen van data met partners en leveranciers als snelst groeiende risico op kwestbaarheid. De introductie van nieuwe technologie en apparatuur is met 48 procent het tweede snelst groeiende risico.

Executives verwachten bovendien dat het aantal aanvallen via een geconnecteerde leverancier of leverancier alarmerend snel gaat toenemen. Het aantal aanvallen dat wordt ondernomen via een derde partij stijgt naar verwachting met 247 procent. En andersom verwacht men dat het aantal aanvallen dat via de eigen netwerken wordt ondernomen op anderen gaat stijgen met 284 procent.



Eigen personeel grootste bedreiging

Het gevaar van hacken komt vooral van slecht geïnformeerd en opgeleid personeel. Maarliefst 87 procent van alle respondenten zien ongetraind personeel als het grootste cybersecurity risico. De meeste aanvallen op bedrijven komen van malware en spyware (81 procent), phishing (64 procent) en ransomware (63 procent).

"Het is opmerkelijk dat deze vorm van hacken nog steeds zo succesvol is. Door personeel effectief te trainen kunt u het aantal kliks op phishingmails terugbrengen van 28 procent naar twee procent," aldus Stu Sjouwerman, directeur en oprichter van KnowBe4. Komende jaren gaan bedrijven hun investeringen in cybersecurity opschroeven, zeven procent dit jaar en komend jaar zelfs dertien procent.