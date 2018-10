  Internationale samenwerking in strijd tegen cybercrime

Cyber Security Week in teken van internationale oplossingen - Internationale samenwerking en Access to Capital stonden centraal op de eerste dag van CSW Congress & Expo, het afsluitende tweedaagse evenement van de Cyber Security Week die devorige ze week in Den Haag gehouden werd.



Zo’n 900 bezoekers ontmoetten elkaar tijdens tientallen workshops, games en pitches. Op de Expo-vloer etaleerden zo’n 80 bedrijven uit verschillende landen hun cybersecurity-oplossingen. En er werden ter plaatse concrete afspraken gemaakt en intentieverklaringen getekend.

De dag werd geopend door Saskia Bruines, wethouder Onderwijs, Kenniseconomie, Internationaal van de gemeente Den Haag. Zij benadrukte het belang van internationale samenwerking en het tot stand brengen van verbindingen tussen organisaties, talent en kapitaal. Daar is nog terrein te winnen en daarom investeert Den Haag ook de komende jaren in het versterken van het veiligheidscluster in de stad, aldus wethouder Bruines.



Internationale samenwerking

In het aansluitende panel over internationale samenwerking sprak moderator Hans de Vries, directeur van het Nationaal Cyber Security Center, met cyberexperts uit Israël en Noord Ierland over hun nationale expertisecentra. Petra van Schayik, directeur van het Nederlandse IT-bedrijf Compumatica lichtte toe hoe haar bedrijf mee gaat helpen om de cyberveiligheid tijdens de Olympische Spelen van 2020 in Japan te garanderen en hoe de Partners for International Business (PIB)-samenwerking tussen Nederland en Japan daarbij geholpen heeft.



Global EPIC

Verder ging het over Global EPIC, een internationale koepel van 24 veiligheidsclusters dat tijdens de Cyber Security Week haar eerste verjaardag vierde en tevens een ‘soft landing’ programma aankondigde dat cybersecurity-bedrijven wereldwijd toegang biedt tot nieuwe markten.



Partners for International Business

Als uitvloeisel van de PIB Japan werd er een samenwerking ondertekend tussen het veiligheidscluster The Hague Security Delta en het Japanse elektriciteitsbedrijf TEPCO IEC.

Daarnaast is er een Partners for International Business India-verklaring ondertekend door een consortium van acht Nederlandse bedrijven en drie kennisinstellingen die gezamenlijk - met ondersteuning van InnovationQuarter, RVO en HSD – de Indiase markt gaan betreden."

Richard Franken, Algemeen Directeur The Hague Security Delta: "De Cyber Security Week toont deze week eens te meer aan hèt platform te zijn waar op internationale schaal partijen bij elkaar worden gebracht om aan kennisdeling te doen, bewustzijn voor cybercrime te verhogen en waardevolle samenwerking aan te gaan."