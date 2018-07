In vijf logische stappen naar een effectieve strategie-executie Strategieontwikkeling én executie continu aandachtspunt voor CIO - Wie het behalen van resultaten op IT-gebied niet aan het toeval wil overlaten, kiest voor een gestructureerde aanpak voor het ontwikkelen en uitvoeren van de IT-strategie. We bevinden ons in een tijd waarin markten volledig veranderen door het slim inzetten van nieuwe digitale technologieën.



Meer dan de helft van de bedrijven die aan het begin van dit millennium in de Fortune-500 stonden is failliet. Tegelijkertijd slagen sommige startups erin om in een paar maanden tijd een wereldwijd merk te bouwen en bestaande markten te ontwrichten. "Bedrijven die in deze hectische markt willen overleven, zullen in staat moeten zijn om zich snel aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het draait om flexibiliteit en wendbaarheid en om samenwerken in netwerken", zegt Renske Jansen, partner bij Qhuba en trekker van de dienstverlening CIO Office. "Digitale technologie speelt een cruciale rol in het vormgeven van die flexibiliteit en nieuwe samenwerkingsverbanden. Dat vraagt in iedere organisatie om een digitale transformatie."



Geef vorm aan de digitale transformatie

De transformatie naar een digitale organisatie vereist een nauwe samenwerking tussen business en IT. Waar ooit de organisatiestrategie leidend was voor de IT-strategie, is er nu een technology push die richting en sturing geeft aan de organisatiestrategie.

Jansen: "IT-inzet die gericht is op het continueren van de huidige operatie, ‘running the business’, is simpelweg een hygiënefactor die de organisatie zo min mogelijk tijd en geld mag kosten. Het verschil wordt echter gemaakt door hoe goed u als IT-organisatie ondersteunt bij ‘growing the business’; oftewel het faciliteren en mogelijk maken van groei, bijvoorbeeld door snelle en slimme digitale oplossingen voor schaalbaarheid. En ook door hoe goed ubent in ‘transforming the business’: de effort die wordt gestoken in het mogelijk maken van nieuwe producten en diensten of zelfs een nieuw businessmodel."



Strategie-ontwikkeling blijft lastig

Het ontwikkelen van een strategie die ervoor zorgt dat de organisatie tijdig mee verandert met de markt of zelfs koploper is, is in de huidige tijd belangrijker dan ooit. CIO’s onderkennen dat, maar de praktijk blijkt lastig. "In directiekamers blijft het gesprek vaak teveel hangen bij de inspanningen die IT moet leveren om de huidige diensten op pijl te houden of de achterstand weg te werken. Dit komt mede doordat directies te weinig van digitale technologie begrijpen en daardoor niet zien wat dit voor hun business kan betekenen. Er wordt te weinig stil gestaan bij de impact die de digitale transformatie heeft op hun markt. Hierdoor wordt IT te vaak niet of te weinig bij de strategische plannen van de organisatie betrokken. IT-managers en CIO’s doen op hun beurt te weinig hun best om de taal van de business te spreken en een plek aan de directietafel te claimen. Ze praten te veel in termen van techniek en te weinig over wat die technologie kan betekenen in termen van ‘grow’ of ‘transform’."



De Strategy Execution Cycle: een gestructureerde aanpak die houvast geeft

Met alleen het ontwikkelen van een strategie ben je er niet. Het succes valt of staat bij de uitvoering. Die moet continu aandacht krijgen, zodat tijdig kan worden bijgestuurd als doelstellingen niet worden gehaald of als er iets in de externe omgeving verandert. Jansen gelooft daarom in een structurele aanpak die ervoor zorgt dat strategieontwikkeling én executie een continu aandachtspunt blijf en gebruikt daarvoor de Strategy Execution Cycle.



Vijf logische stappen

De Strategy Execution Cycle bestaat uit vijf logisch op elkaar volgende stappen die continu worden herhaald:



1. Strategie analyse

Analyseer de ambitie van de organisatie en beïnvloed die vanuit de mogelijkheden van digitale technologieën. Houd rekening met de omgeving van de organisatie, kijk over de grenzen van uw industrie heen en maak verschillende scenario’s die passen bij de ambitie van de organisatie.



2. Strategie definitie

Definieer missie, visie, benodigde capabilities en de strategische doelen die IT zal moeten behalen om haar bijdrage te kunnen leveren aan het succes van de organisatie. Stel vast wat hierbij de uitdagingen zijn en welke initiatieven ontplooid moeten worden.



3. Strategie planning

Vertaal de strategische doelen naar een portfolio met veranderinitiatieven en stel het strategisch plan op; definieer operationele doelen, taken en activiteiten, onderzoek de afhankelijkheden, prioriteer en zet uit in de tijd. Blijf ondertussen communiceren met alle stakeholders. Bepaal wie u wat en in welke vorm wilt vertellen.



4. Strategie executie

Bepaal in meer detail wat er moet veranderen en hoe. Zorg ervoor dat de juiste mensen de juiste dingen gaan doen om de benodigde veranderingen te realiseren. Bouw dashboards en stel voortgangsrapportages. Besteed aandacht aan het verander vermogen van de organisatie en de gebruikers.



5. Strategie control:

Evalueer continu of het strategisch plan goed wordt uitgevoerd; plan strategie review meetings, gebruik de dashboards en de voortgangsrapportages. Betrek het team en pas waar nodig de uitvoering aan.

Doorsturen Reageer

Laatste nieuws Blended workforce vraagt nieuwe leiderschapskwaliteiten Cybercriminelen niet sportief tijdens grote sportevenementen In vijf logische stappen naar een effectieve strategie-executie Gerelateerde nieuwsitems Driekwart CIO's zegt dat snellere innovatie customer experience in gevaar brengt CIO verwacht problemen met managen digitale performance Deze trends houden de CIO wakker in 2018 CIO’s huiverig voor invoeren innovatieve ontwikkelmethode Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN Naam: Emailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.