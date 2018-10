 EdTech sector staat nog in de kinderschoenen

Belangstelling EdTech groeit - EdTech, de sector die innovatie en digitalisering in het onderwijs ontwikkelt, biedt in de toekomst wellicht een uitkomst voor personeelstekorten en werkdruk op Nederlandse scholen. Joblift heeft daarom geanalyseerd in hoeverre EdTech (ook EduTech of onderwijstechnologie genoemd) al vacatures oplevert.



De sector blijkt nog niet groot te zijn in ons land. In de afgelopen drie jaar werden er tot nu toe 257 vacatures uitgeschreven voor EdTech banen, waarvan 118 in de laatste twaalf maanden. Dat er nog ruimte is voor verdere groei blijkt wel uit een vergelijking met bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, waar het afgelopen jaar 2371 vacatures in de sector werden uitgeschreven.



Vacaturegroei aangedreven door startups

Het merendeel van de vacatures wordt uitgeschreven door bedrijven met minder dan 50 medewerkers, wat er op duidt dat startups en kleine bedrijven de innovatie binnen de sector aansturen. Naast startups zijn het universiteiten en grote bedrijven (1000+ werknemers) als Blackboard die vacatures plaatsen met een vraag om EdTech personeel. De sector blijkt voornamelijk in het westen van het land te groeien. Noord-Holland is verantwoordelijk voor 32 procent van de gehele EdTech vacaturemarkt, die sterk ongelijk verdeeld is over het land: in de provincies Groningen (een), Drenthe (nul), Overijsel (twee), Flevoland (twee), Gelderland (drie), Zeeland (nul) en Limburg (drie) zijn tot nu toe nauwelijks vacatures te vinden voor sollicitanten die zich interesseren voor banen in de sector.



Hoogopgeleid personeel gezocht

Zoals wellicht te verwachten viel wordt er in de eerste plaats naar programmeurs en (web) developers gevraagd in EdTech vacatures. Daarnaast is er op de tweede en derde plaats vraag naar accountmanagers en consultants. Het vacatureaanbod in de sector bestaat bijna geheel uit banen voor hoogopgeleid personeel: van de 257 uitgeschreven vacatures was er slechts één baan waarvoor mbo-opleidingsniveau volstond, de rest van het werk vereiste een hbo of WO opleiding. Des te opvallender is het dat Edtech vacatures dit jaar gemiddeld slechts 31 dagen online staan, terwijl vacatures op de arbeidsmarkt in z’n geheel genomen 49 dagen online staan. Dit wijst erop dat er relatief vaak op de banen wordt gesolliciteerd en dat ze als aantrekkelijk te boek staan, wellicht vanwege het feit dat Edtech wordt gezien als een sector die technologische innovatie en maatschappelijke relevantie samenbrengt.