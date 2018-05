 Driekwart CIO's zegt dat snellere innovatie customer experience in gevaar brengt

CIO voelt zich gedwongen compromis te sluiten tussen snellere innovatie en perfect werkende software - Dynatrace heeft de resultaten bekendgemaakt van een wereldwijd onderzoek onder 800 CIO's. Daaruit blijkt dat bij 73 procent van de ondervraagde organisaties de behoefte aan snellere digitale innovatie de customer experience in gevaar brengt.



Gemiddeld worden er per werkuur drie nieuwe software updates geïnstalleerd, om de concurrentiedruk en toenemende verwachtingen van klanten bij te houden. 89 procent van de CIO's verwacht de komende jaren nog sneller updates beschikbaar te moeten stellen, met de nodige risico's. 64 procent van de CIO's gaf toe dat ze nu al onder druk staan om een compromis te sluiten tussen sneller innoveren en de behoefte klanten een betere software experience te bieden.



Uitdagingen

Het nieuwe onderzoek onder CIO's maakt de uitdagingen inzichtelijk van organisaties die steeds flexibeler en sneller willen innoveren. Andere belangrijke bevindingen zijn:



Cloud services vergroten de flexibiliteit, maar CIO's worstelen met:

- Garanderen dat de softwareprestaties niet verminderen (67 procent)

- Aantonen of het verplaatsen van een applicatie naar de cloud de beoogde voordelen heeft opgeleverd (57 procent)

- Bepalen of een applicatie geschikt is voor de cloud (55 procent)

- Herarchitecteren van legacy-applicaties voor gebruik in de cloud (51 procent)

- Organiseren dat de gebruikerservaring niet vermindert tijdens het migratieproces (48 procent)



Gebrek aan samenwerking en inzicht vertraagt innovaties

78 procent van de CIO's gaf aan dat hun organisatie te maken heeft gehad met vertragingen van IT-projecten, die te voorkomen zijn als de ontwikkelaars en operationele teams beter samenwerken.

CIO's geven aan dat digitale transformatie initiatieven ontsporen door:



- IT-storingen door externe factoren (55 procent)

- IT-storingen veroorzaakt door interne veranderingen (50 procent)

- Verbeteren van slechte code die erdoor is gedrukt (45 procent)



Bij gebruik van DevOps is het verbeteren van de samenwerking een grote uitdaging:

- 68 procent heeft al een DevOps-cultuur geïmplementeerd of onderzoekt deze om de samenwerking te verbeteren en de innovatie te versnellen

- 74 procent van de CIO's gaf aan dat DevOps-projecten vaak ondermijnd worden door gebrek aan gedeelde gegevens en tools, wat het voor IT-teams moeilijk maakt om één versie van 'de waarheid' te krijgen.

- 56 procent van de CIO's identificeerde verschillen in prioriteiten tussen afdelings silo's als een extra barrière voor de DevOps-acceptatie



Elke organisatie is softwarebedrijf

"Elke organisatie is tegenwoordig ook een softwarebedrijf," zegt Andreas Grabner, DevOps Activist bij Dynatrace. "Marktleiders als Amazon brengen per seconde meerdere software-updates uit. De moderne methode van software uitrollen gaat via flexibele en snelle ontwikkelcycli en implementeren binnen schaalbare hybride cloudomgevingen. Tegelijkertijd verwachten eindgebruikers dat de gestage stroom van nieuwe functies en updates perfect werkt. Daarom staat IT voor de uitdaging snel te blijven leveren, terwijl ze overstappen naar een cloudarchitectuur en de gebruikerservaring moeten waarborgen.



Holistisch beeld DevOps pijplijn

De uitdaging voor alle organisaties is om een holistisch beeld te krijgen van de DevOps pijplijn - van idee, tot ode, tot gebruikerservaring. "Sinds DevOps volwassen is geworden proberen organisaties software-ontwikkelingen steeds meer te integreren en te automatiseren. Met als doel sneller, met een hoge kwaliteit en minder handmatig werk updates vrij te geven. Het is interessant om te zien dat AI een nog grotere rol speelt bij het verminderen van handmatig werk. Dan blijft er meer tijd over voor de essentie: betere software schrijven, snel implementeren en perfecte software-ervaringen leveren."