Klantervaring is nu de hoogste prioriteit

Klantervaring is de belangrijkste uitdaging in kwaliteitszorg digitalisering - Voor het eerst in de afgelopen tien jaar blijkt dat het hebben van een goede klantervaring de belangrijkste graadmeter is bij de ontwikkeling van nieuwe digitale producten.



Ook de samenkomst van kunstmatige intelligentie, zelflerende technologie en data-analyses zorgen voor de grootste veranderingen in kwaliteit- en testingprocessen in de komende drie jaar. Dat blijkt uit de tiende editie van het World Quality Report (WQR) van Capgemini en Sogeti in samenwerking met Micro Focus. Dit rapport is gebaseerd op interviews met 1700 IT-bestuurders uit 32 landen waaronder Nederland in het voorjaar van 2018.



Ontwikkelen klantervaring

De ontwikkeling van een goede klantervaring staat bovenaan de ranglijst van prioriteiten, gevolgd door het opsporen van softwarefouten voordat een digitaal product de markt opgaat. 45 procent van de respondenten meldt dat hun bedrijf inmiddels ook een beroep doet op slimme technologie voor het testen van digitale producten. 57 procent van de grootzakelijke organisaties experimenteert met Artificial Intelligence (AI) technologie. Meer dan de helft (59 procent) van de bedrijven zal in het komende jaar gebruik gaan maken van voorspellende analyses. 54 procent van de organisaties voorziet de inzet van robotautomatisering bij kwaliteitszorg.

"Kwaliteitszorg is niet langer een backoffice functie. Met het toenemende strategische belang van digitale producten heeft een goede klantervaring directe invloed op de bedrijfsresultaten. Ons World Quality Report laat zien dat IT-bestuurders zich daar meer dan ooit bewust van zijn. IT-teams moeten om diezelfde reden ook haast maken met het opschalen van kennis in nieuwe, slimme technologie", zegt Brad Little, Executive Vice President en Global Head of Application Services bij Capgemini.



Specialistische kennis

De onderzoeksresultaten uit het World Quality Report laten verder zien dat beschikbaarheid van specialistische kennis in nieuwe technologie een grote uitdaging is. 36 procent van de IT-bestuurders geeft aan dat hun IT-collega’s onvoldoende vaardigheden hebben om slimme algoritmes in te zetten in bestaande kwaliteitsprocessen. 31 procent van de respondenten komt data science ervaring te kort.

"Veel organisaties kampen met een tekort aan relevante IT-kennis. Met de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie ziet de samenstelling van de IT-afdeling er straks heel anders uit. Waar nu nog traditionele technici de overhand hebben, maken binnen afzienbare tijd ook data scientists, bedrijfsstrategen en experts op het vlak van kunstmatige intelligentie deel uit van IT-teams," vertelt Marco van den Brink, Head of Operations & Portfolio van Sogeti in Nederland.



AI in opkomst

De focus op klantervaring onderstreept volgens het WQR eveneens het belang van andere zakelijke prioriteiten, zoals snelheid, concurrentievermogen en het belang van innovatie. Het is daarbij een hele klus om grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data te verwerken binnen de beperkingen van de dagelijkse praktijk, zoals gebrek aan mankracht, kennis en IT-capaciteit. De inzet van Artificial Intelligence kan dan uitkomst bieden. Verder illustreert het belang van klantervaring ook de voortgang die organisaties maken op het gebied van een multi-channel ervaring. Ongeacht via welke route klanten contact zoeken met een bedrijf, de klantervaring moet unaniem goed zijn, zo vertellen IT-bestuurders.

"Klanten doen zaken met bedrijven vanaf een uiteenlopend aantal devices op verschillende platformen. Of de klant nu een opdracht geeft via de tablet, smartphone of aan het fysieke loket, op elk niveau moet de klant op de juiste manier geholpen worden. De inzet van slimme technologie gaat organisaties helpen om sneller en betrouwbaarder te testen of die multi-channel ervaring in orde is," concludeert Raffi Margaliot, Senior Vice President en General Manager Application Delivery Management van Microfocus.