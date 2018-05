 GDPR: geen obstakel voor gepersonaliseerde klantervaringen

Spannende tijd voor elk bedrijf dat met klantdata werkt - Een megaboete hangt boven het hoofd van veel bedrijven als zij in mei 2018 niet voldoen aan de strenge eisen van de nieuwe GDPR-wet. Als ze niet alle persoonsgegevens op de juiste manier verwerken, riskeren ze een boete van twintig miljoen euro of vier procent van de jaarlijkse omzet.



Voor ieder bedrijf dat werkt met klantdata is het dus een enorm spannende tijd, al biedt GDPR juist ook veel kansen voor datamanagement. Hoe gaat u om met klantendata met GDPR op komst?



GDPR, wat moet u doen?

CEO van NGDATA, Luc Burgelman legt uit: "Klantendata bevindt zich in de hele organisatie en komt in verschillende systemen terug. Het anonimiseren van alle persoonsgegevens waarover u beschikt, is een mogelijkheid. Maar dat houdt ook in dat u deze gegevens niet meer kunt gebruiken om diensten af te stemmen op de persoonlijke wensen van de klant. En handmatig alle persoonsgegevens beheren is een enorme klus. Voor veel bedrijven is hulp dus geen overbodige luxe. Klantgegevensbeheer met bijvoorbeeld het gebruik van een customer data platform kan deze helpende hand bieden. Een dergelijke tool biedt inzicht in alle persoonsgegevens en de mogelijkheid om deze gegevens te beheren."



Customer data platform

Een customer data platform kan alle klantgegevens gestructureerd en ongestructureerd, feitelijk en gedragsmatig, van online- en offlinebronsystemen, maar ook van meerdere kanalen en apparaten centraliseren op één plek. Dit zorgt voor een effectief en operationeel klantgegevensbeheer waarmee bedrijven kunnen zien welke klanten toestemming hebben gegeven voor het gebruik van hun gegevens. Ook worden de gegevens in context geplaatst en laat daarmee zien waar de klant naar op zoek is en wat hij belangrijk vindt.

Burgelman vervolgt: "Met behulp van klantgegevensbeheer kunnen bedrijven dus niet alleen marketingdoeleinden bereiken, maar het is ook een hele belangrijke voorwaarde voor GDPR-compliance. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat persoonlijke gegevens wettelijk, eerlijk en transparant worden behandeld. Daarnaast worden de gegevens up-to-date gehouden en worden de gegevens alleen bewaard zolang dit nodig is."



De beste klantrelatie

"GDPR-compliant zijn is niet alleen belangrijk om boetes te voorkomen, maar op de juiste manier klantengegevens gebruiken draagt ook bij aan een betere klantrelatie," aldus Burgelman. "Als een bedrijf klantgegevens volgens de GDPR-richtlijnen behandelt, vertrouwt de klant eerder zijn gegevens toe aan de organisatie. Met deze gegevens kunnen bedrijven vervolgens een duurzame relatie opbouwen met hun klanten. Een slechte omgang met persoonsgegevens kan niet alleen een boete opleveren door de GDPR-handhaving, maar ook de reputatie van het merk of bedrijf ernstig beschadigen als klanten hierachter komen."



Geen obstakel

"GDPR hoeft dus geen obstakel te zijn voor het aanbieden gepersonaliseerde klantrelaties, zolang u als organisatie maar weet hoe u hier op de juiste manier mee omgaat. GDPR maakt het voor zowel de organisatie als de klant duidelijk welke persoonlijke gegevens gebruikt mogen worden, waardoor bedrijven een betere en interessantere klantervaring kunnen leveren," zegt Burgelman.